മേരിലാൻഡ്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കോമയിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവന്ന 69കാരൻ ഭാര്യ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ മരിച്ചു. യുഎസിലെ മേരിലാൻഡിലാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഭാര്യ മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഭർത്താവും മരണത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണത്.



ഏപ്രിൽ 10ന് 69കാരനായ ലോറൻസ് നോക്സിന് കൃത്രിമ ശ്വാസം നൽകുന്നത് നിർത്തി പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന്. മിറ്റ് എയറി മേരിലാൻഡിലെ പ്ലസന്റ് വ്യൂ നഴ്സിങ് ഹോമിൽ നഴ്സിങ് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു നോക്സ്. അവിടത്തെ 95 ജീവനക്കാരിൽ 84 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ അദ്ദേഹം രോഗികളെ പരിചരിച്ചിരുന്നു.

മാർച്ച് 30ന് നോക്സിനെ കരോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒരാഴ്ച കോമയില്‍ കിടന്നശേഷം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. സ്വയം ശ്വാസം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ നോക്സ് ഒരാളെ മാത്രമമാണ് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. മിനെറ്റ് നോക്സ്. 71 വയസ്സുള്ള തന്റെ ഭാര്യ. ആശുപത്രി കിടക്കയിൽനിന്ന് നോക്സ് മിനെറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ മറുപടി പറയാൻ മടിച്ചു.

നോക്സിനെ എമർജൻസി റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയ ദിവസം, മിനെറ്റിന് കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നീട് ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബത്തെ കാണാനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഏപ്രിൽ 7ന് 72-ാം ജന്മദിനത്തിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് മിനെറ്റ് നോക്സിന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മിനെറ്റിന് കോവിഡ്–19 പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞ ശേഷം ലോറൻസ് നോക്സിന്റെ നില വീണ്ടും വഷളായി. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിർത്തിയാൽ സി‌പി‌ആർ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ ചികിത്സ നിർത്തി ഹോസ്പൈസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അഞ്ചു ദിവസത്തിൽ, നോക്സ് തന്റെ മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് തന്റെ വസ്തുവകകൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം വന്നതിൽ തനിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയിരുന്നതായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു.

മിനെറ്റ് മരിച്ച് എട്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ 15ന് നോക്സും മരിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാളും മരിച്ചതിൽ പ്ലസന്റ് വ്യൂ നഴ്സിങ് ഹോമിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ഇരുവരുടെയും മരണം ആശങ്കയുളവാക്കുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച നഴ്സിങ് ഹോം ജീവനക്കാരിൽ 11ാമത്തെയാളാണ് നോക്സ്.

