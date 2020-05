വാട്ടർ മിസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റുകൾ വാങ്ങിയതു മാനദണ്ഡം പാലിച്ച്: അഗ്നിരക്ഷാസേന

തൃശൂർ ∙ തീയണയ്ക്കാനുള്ള വാട്ടർ മിസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റുകൾ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് അഗ്നിരക്ഷാസേന. 9.50 ലക്ഷം രൂപ വീതം വിലയിട്ട് 50 വാട്ടർ മിസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റുകൾ വാങ്ങിയത് മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചാണെന്നു ഡിജിപി എ. ഹേമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ നൽകിയ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ഗവ. ഇ–മാർക്കറ്റ് വഴിയാണ് കരാർ ക്ഷണിച്ചത്.

500സിസി എൻജിൻ ശേഷിയുള്ള ബുള്ളറ്റും തീയണയ്ക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 7.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് അടിസ്ഥാനവിലയായി കണക്കാക്കിയത്. 500 സിസി ബുള്ളറ്റിന് 1.63 ലക്ഷം രൂപയെന്ന കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിക്കാണ് കരാർ നൽകിയത്. വാട്ടർ മിസ്റ്റ് സംവിധാനമടക്കം മറ്റ‍ുപകരണങ്ങൾക്കായി കരാർ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്തത് 7.36 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

English Summary: Water Mist Bullets are Purchased by following Criteria: Fireforce