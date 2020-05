തിരുവനന്തപുരം∙ കൊറോണ വൈറസ് പൂര്‍ണമായി ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ആവില്ലെന്നും അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു ജീവിക്കാന്‍ പഠിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളീയ പൊതു സമൂഹവും ജീവിതശൈലി മാറ്റണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. മാസ്‌കും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലും ജീവിതശൈലിയായി മാറണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പൊതുഗതാഗതം, ചന്തകള്‍ എന്നിവടങ്ങളില്‍ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കണം. അത്യാവശ്യ യാത്രകളും കൂടിച്ചേരലുകള്‍ മാത്രമായി നിജപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ലത്. അതില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ക്രമീകരിക്കണം. ഇതിനായി വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും സ്വയമേവ തയറാകണം.

റസ്റ്റൊറന്റ്, ഷോപ്പിങ് സെന്റര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മുന്‍കൂട്ടി സമയം നിശ്ചയിച്ച് ടൈം സ്ലോട്ട് അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള നാളുകള്‍ നാം കൊറോണയെ കരുതിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: We should change our lifestyle, use masks: CM Pinarayi Vijayan