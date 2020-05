കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച കേന്ദ്രത്തിലെത്തി; മന്ത്രി ക്വാറന്റീനില്‍ പോകണം: പരാതി

തൃശൂർ∙ ഗുരുവായൂരില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടു പേർ താമസിച്ച ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ച മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീനും ക്വാറന്റീനില്‍ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പരാതി. തൃശൂര്‍ ഡിഎംഒയ്ക്കാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. വിദേശത്തു നിന്ന് വന്നവരെ ക്വാറന്റീനില്‍ പാര്‍പ്പിച്ച ഹോട്ടലില്‍ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീന്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഈ ക്യാംപിലെ രണ്ടു പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

പ്രവാസികളുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹിതമാണ് ഡിഎംഒയ്ക്കു പരാതി നല്‍കിയത്. മേയ് 9ന് വാളയാറിലൂടെ മലയാളികളെ കടത്തിവിടാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്ന് എംപിമാരും രണ്ട് എംഎൽഎമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്‍ദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിക്കെതിരായ പരാതി.



മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പൊലീസുകാരും നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകേണ്ടവരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്. വാളയാറിലുണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. ഏകദേശം നാനൂറിലധികം പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാകുമെന്നാണ് കണക്ക്. വാളയാറില്‍ പോയ എംപിമാരും എംഎല്‍എമാരും ക്വാറന്റീനില്‍ പോകണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. നടപടി രാഷ്ട്രീയക്കളിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പോകുമെന്ന് വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠന്‍ എംപി പ്രതികരിച്ചു.



