ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം തുറന്നു; ആദ്യ പൂജ നടത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കു വേണ്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം തുറന്നു. സർക്കാർ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം പൂജാരിമാർ അടക്കം 27 പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യ പൂജ നടത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യ പൂജാരി കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം ചന്ദ്രമന ഈശ്വർ പ്രസാദിനെ കർണാടക സർക്കാർ ലക്നൗ വരെ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററിൽ ഡെറാഡൂണൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് നടതുറക്കാനായത്.

ക്ഷേത്രം ഏപ്രിൽ 30ന് തുറക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമാണ് മേയ് 15 ലേക്ക് നീട്ടിയത്. ഇത് ആദ്യമായാണ് ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നൽകാതെ ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രം തുറക്കുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ഹിമാലയൻ പർവത നിരകള്‍ക്കരികില്‍ അളകനന്ദാ നദിക്കരയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹര ക്ഷേത്രമാണ് ബദരീനാഥ്. മറ്റു ഹിമാലയ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ഗംഗോത്രി, യമുനോത്രി എന്നിവ പോലെ എല്ലാ വര്‍ഷവും ഒക്ടോബര്‍-നവംബര്‍ സമയത്ത് ശൈത്യകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രവും അടയ്ക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ അവസാനം മുതൽ കാർത്തിക പൂർണിമ വരെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രം ഭക്തര്‍ക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ പ്രതിവര്‍ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മുഖ്യപൂജാരി എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്.

English Summary: Badrinath portals open; first prayer on behalf of PM Narendra Modi