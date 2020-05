‘ചൈന പകയോടെ മൂടിവച്ചു; ഇന്ത്യയുമായി യുഎസ് കൂടുതൽ സഹകരിക്കണം’

വാഷിങ്ടൻ ∙ ലോക രാജ്യങ്ങളെ കോവിഡ് മഹാമാരിയിലേക്കു കൊണ്ടുതള്ളിയ ചൈനീസ് സർക്കാരിനോട് അവരുടെ ‘കള്ളം, ചതി, മൂടിവയ്ക്കലുകൾ’ എന്നിവയ്ക്കു കണക്കു പറയിക്കുമെന്ന് യുഎസ് സെനറ്റർ. ഇതിനായി സെനറ്റർ ടോം ടില്ലിസ് 18 ഇന പദ്ധതി പുറത്തുവിട്ടു. ഇന്ത്യയുമായി സൈനിക സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ പദ്ധതിയിലുണ്ട്. ചൈനയിൽനിന്നു നിർമാണ യൂണിറ്റുകളെ മാറ്റി ഇന്ത്യയിലേക്കും വിയറ്റ്നാമിലേക്കും തയ്‌വാനിലേക്കും കൊണ്ടുവരികയെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങളുമായി സൈനിക സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്നും ടില്ലിസിന്റെ നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

‘ചൈനീസ് സർക്കാർ പകയോടെ കാര്യങ്ങൾ മൂടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആഗോളതലത്തിൽ മഹാമാരിയായി കോവിഡ് മാറി. ഇതുമൂലം നിരവധി അമേരിക്കക്കാർക്കാണ് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സർക്കാരാണ് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ ലേബർ ക്യാംപുകളിൽ തളച്ചിടുന്നതും അമേരിക്കയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും തൊഴിലും മോഷ്ടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേൽ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നതും’ – ടില്ലിസ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പസിഫിക് ഡിറ്ററൻസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തയാറാക്കണമെന്നും ഇതിനായി സൈന്യത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് 20 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ അനുവദിക്കണമെന്നും ടില്ലിസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജപ്പാന്റെ സൈന്യത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്നും ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കും ആയുധങ്ങൾ വില്‍ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചൈനയിൽനിന്ന് യുഎസിലേക്ക് എല്ലാ ഉൽപ്പാദന / നിർമാണ യൂണിറ്റുകളും മാറ്റണം. അങ്ങനെ ചൈനയിൽനിന്നുള്ള സപ്ലൈ ചെയിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം.

ചൈനീസ് ഹാക്കിങ്ങിനെതിരെ സൈബർ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണം. കടംവീട്ടാൻ ചൈന അമേരിക്കൻ നികുതിദായകരുടെ പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടയുക. ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വാവെയ്‌യ്ക്ക് യുഎസ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുക. സഖ്യകക്ഷികളെക്കൊണ്ടും അതു ചെയ്യിപ്പിക്കുക. മനുഷ്യാവകാശത്തിനെതിരെ ചൈന നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചൈനയെ ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്യണം.

2022ൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ശീതകാല ഒളിംപിക്സ് പിൻവലിക്കാൻ രാജ്യാന്തര ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റിയോട് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെടണം. യുഎസിനകത്തു വന്ന് ചൈന നടത്തുന്ന സംഘടിതമായ ആശയപ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കണം. കോവിഡ് മൂടിവച്ചെന്ന കാര്യത്തിൽ ചൈനീസ് സർക്കാരിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കടത്തിൽപ്പെടുത്തി ചൈന നടത്തുന്ന നയതന്ത്രത്തെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം– ടില്ലിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: US Senator Unveils 18-Point Plan To Hold China Accountable For Coronavirus