വൈറസിൽ കൃത്രിമ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ?; മനുഷ്യ നിർമിതമെന്ന ഗഡ്കരിയുടെ വാദം ശരിയോ

കൊറോണ വൈറസ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ വാദം പുതിയ വിവാദത്തിനു വഴി തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലാണ് വൈറസിനെക്കുറിച്ച് ഗഡ്കരി പറഞ്ഞത്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും മറ്റും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരു ആയുധമായി ഈ വിഷയം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ നിലപാടിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറോ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

വൈറസ് എവിടെനിന്ന്?; ചർച്ച തകൃതി

കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം സംബന്ധിച്ച് തന്റെ സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, കോവിഡ്–19ന് കാരണം ചൈനയാണെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടിയുണ്ടാവുമെന്ന ഭീഷണിയും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൈനയ്ക്കുമേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിൽ 9 സെനറ്റർമാർ നിയമനിർമാണത്തിനുള്ള നിർദേശം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. വുഹാനിലെ ലാബിൽനിന്നാണ് വൈറസ് പുറത്തുവന്നതെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ പറയുന്നത്.

‘ചൈനയ്ക്ക് ലോകത്ത് പകർച്ചവ്യാധി പടർത്തുന്നതിൽ മുൻകാല ചരിത്രമുണ്ട്. നിലവാരംകുറഞ്ഞ ലബോറട്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ദീർഘകാല ചരിത്രവും ഇവർക്കുണ്ട്. ചൈനീസ് ലാബിലെ പരാജയം കൊണ്ട് ലോകം വൈറസുകൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. വൈറസ് വുഹാനിലെ ലാബിൽനിന്നാണ് വന്നതെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവു അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിക്കും’ – പോംപെയോ വ്യക്തമാക്കി.

വുഹാന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി‌ (ഡബ്ല്യുഐവി)

ചൈനയില്‍ വൈറസ് ശേഖരണത്തിന്റെ മുഖ്യകേന്ദ്രമായാണ് സ്ഥാപനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം 1,500ഓളം വ്യത്യസ്ത തരം വൈറസുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ബാങ്കാണിത്. എബോള പോലെ മനുഷ്യരില്‍നിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരാന്‍ കഴിയുന്ന അതീവഅപകടകാരികളായ ക്ലാസ്-4 വിഭാഗത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ (പി4) കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള ലാബും ഇവിടെയുണ്ട്.

42 മില്യൻ ഡോളര്‍ ചെലവിട്ടു സജ്ജമാക്കിയ ലാബിന്റെ നിര്‍മാണം 2015ലാണു പൂര്‍ത്തിയായത്. 2018 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. വുഹാന്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രാന്തപ്രദേശത്തെ കാടുപിടിച്ച കുന്നിന്‍ചെരുവിലെ തടാകത്തിനു സമീപത്ത് ചതുരാകൃതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് 3000 ചതുരശ്രമീറ്റര്‍ വിസ്തൃതിയുള്ള പി4 ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായിയായ എലൈന്‍ മെരിയക്‌സാണ് നിര്‍മാണത്തില്‍ കണ്‍സൽറ്റന്റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. 2012-ല്‍ മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു പി3 ലാബും ഇവിടെയുണ്ട്.

വൈറസിൽ കൃത്രിമ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നടന്നോ?

വൈറസ് എവിടെനിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവ് കണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. വൈറസ് പടർത്തിയ സാർസ് കോവ്–2ന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവായ വൈറസ് വവ്വാലുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അടുത്തിടെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനാൽത്തന്നെ കോവിഡ്–19ന് കാരണമായ വൈറസ് പ്രകൃതിയിൽ സ്വയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നതാണെന്ന് ഗവേഷകർ കരുതുന്നു. വവ്വാലുകൾത്തന്നെയാണ് വൈറസിന്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്നു കരുതിയാലും ഈനാംപേച്ചി പോലുള്ള മൃഗങ്ങളിൽക്കൂടിയാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലെത്തിയതെന്നാണ് നിഗമനം. എന്നാൽ ഏതു മൃഗമാണിതെന്നു വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

വവ്വാലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറസുകളുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് സാർസ് കോവ്–2 എങ്കിലും അവയിലെ എസ്1 / എസ്2 ഇൻസേർഷൻ (കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ) ലബോറട്ടറിയിൽ നടന്നതാണെന്ന സംശയം തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അടുത്തിടെ കറന്റ് ബയോളജി എന്ന ജേർണലിൽ വന്ന ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ സാധ്യത പക്ഷേ, തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പ്രകൃതിയാൽത്തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യനിർമിതമല്ലെന്നു പഠനങ്ങൾ

അതേസമയം, വൈറസിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവ മനുഷ്യനിർമിതമല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതായി മാർച്ചിൽ നേച്ചർ മെഡിസിൻ എന്ന ജേർണലിൽ വന്ന പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നോവൽ കൊറോണ വൈറസിലെ സ്പൈക് പ്രോട്ടീന്‍ മനുഷ്യ കോശത്തോട് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽനിന്നുതന്നെ വൈറസ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീറിങ് വഴി നിർമിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്നു വ്യക്തമാണെന്നാണ് ഈ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്.

പുതിയ പാത്തൊജൻ നിർമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വൈറസിന്റെ ഘടനയിൽനിന്നായിരിക്കും പുതിയവ നിർമിച്ചെടുക്കുക. തിരിച്ചറിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിലെ മറ്റു വൈറസുകളോട് സാമ്യമാണ് സാർസ് കോവ്–2 എങ്കിലും സ്പൈക് പ്രോട്ടീനിലെ ആർബിഡിയിലെ ജനിതക വ്യതിയാനവും മറ്റും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇവ ലാബിൽ നിർമിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

നിലവിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വൈറസ് ലാബിൽ നിർമിച്ചെടുത്തല്ലെന്നും മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചതാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) വക്താവ് ഫദേല ചായ്ബ് ജനീവയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Was COVID-19 made in a lab? As Nitin Gadkari sparks fresh debate, what we know so far