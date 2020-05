രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ മുഖാവരണം ധരിച്ചിരിക്കണം: ഐസലേഷന് പുതിയ മാർഗരേഖ

ന്യൂഡൽഹി∙ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിച്ചിരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്കും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ മാർഗരേഖ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി.

രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:

∙ മുഖാവരണം - രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ അവരുടെ മുറിയില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ മൂന്ന് അടുക്കുകളുള്ള മെഡിക്കല്‍ മുഖാവരണം നിര്‍ബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണം. മുഖാവരണത്തിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അതുപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ പോലും സ്പര്‍ശിക്കരുത്. മുഖാവരണം നനയുകയോ ഏതെങ്കിലും സ്രവങ്ങള്‍ മൂലം മലിനമാവുകയോ ചെയ്താല്‍ അത് ഉടന്‍ മാറ്റണം. ഉപയോഗശേഷം മുഖാവരണം നശിപ്പിക്കണം, ശേഷം കൈകള്‍ ശുചിയാക്കുകയും വേണം.

∙ ഒരു കാരണവശാലും സ്വന്തം മുഖത്തോ, മൂക്കിലോ വായിലോ സ്പര്‍ശിക്കരുത്.

∙ രോഗിയുമായോ ആളുടെ സമീപ പരിസരവുമായോ സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടാലുടന്‍ കൈകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കണം.

∙ ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പും, ശുചിമുറിയില്‍ പോയ ശേഷവും, എപ്പോഴെല്ലാം മലിനമാണ് എന്നു തോന്നുന്നുവോ അപ്പോഴും കൈകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കണം. സോപ്പും ശുദ്ധജലവും ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 40 സെക്കന്റ് എങ്കിലും കൈകള്‍ കഴുകണം. കൈകളില്‍ അഴുക്ക് പുരണ്ടിട്ടില്ല എങ്കില്‍ അല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

∙ സോപ്പും വെള്ളവും കൊണ്ടു കഴുകിയശേഷം കൈകള്‍ ഡിസ്പോസബിള്‍ പേപ്പര്‍ ടവലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. അത് ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍ തുണികൊണ്ടുള്ള ടവലുകള്‍ ആവാം. പക്ഷേ നനഞ്ഞാല്‍ ഉടന്‍ ഇവ മാറ്റണം.

∙ രോഗിയമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ അവരുടെ ശാരീരിക സ്രവങ്ങളില്‍ ഒരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് സ്പര്‍ശിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉമിനീര്‍, കഫം മുതലായവ. രോഗിയെ പരിചരിക്കുമ്പോള്‍ എപ്പോഴും കൈയ്യുറകള്‍ ധരിക്കുക. കൈയ്യുറകള്‍ ധരിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും കൈകള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കുക.

∙ രോഗിയുടെ പരിസരങ്ങളിലെ അണുബാധയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനവും ഉദാഹരണത്തിന് സിഗരറ്റ്, ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍, പാത്രങ്ങള്‍, പാനീയങ്ങള്‍, ഷീറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ സ്പര്‍ശിക്കരുത്, ഉപയോഗിക്കരുത്.

∙ രോഗിക്ക് ആളുടെ മുറിയില്‍ തന്നെ ഭക്ഷണം നല്കണം

∙ രോഗി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങള്‍ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അതു ചെയ്യുന്നയാള്‍ കൈയ്യുറകള്‍ ധരിച്ചിരിക്കണം. പാത്രങ്ങളും മറ്റും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. കൈയ്യുറകള്‍ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷവും ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചശേഷവും കൈകള്‍ നന്നായി കഴുകണം.

∙ രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കൾ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ മുഖാവരണം, കൈയ്യുറകള്‍ എന്നിവ ധരിച്ചിരിക്കണം. കൈയ്യുറകള്‍ ധരിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ശേഷവും കൈകള്‍ കഴുകുക.

∙ രോഗി കൃത്യമായ ചികിത്സാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

∙ രോഗിയുമായി സമ്പര്‍ക്കമുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കണം. എന്നും പനി നോക്കണം. എന്തെങ്കിലും വിധത്തില്‍ കോവിഡ്–19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങള്‍ ദൃശ്യമായാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിക്കണം.

രോഗികള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

∙ രോഗികള്‍ മുഴുവന്‍ സമയവും മൂന്ന് ലെയര്‍ മെഡിക്കല്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കണം. 8 മണിക്കൂര്‍ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം ഓരോ തവണയും മാസ്‌ക് മാറ്റണം. മാസ്‌ക് നനയുകയോ, അഴുക്ക് പുരളുകയോ ചെയ്താല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ മാറ്റേണ്ടതാണ്.

∙ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം 1% സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കിയതിനുശേഷമേ മാസ്‌കുകള്‍ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാവൂ.

∙ രോഗികള്‍ അവര്‍ക്കായുള്ള പ്രത്യേകം മുറിയില്‍ താമസിക്കേണ്ടതും വീട്ടിലെ മറ്റു അംഗങ്ങളുമായി, പ്രത്യേകിച്ചും രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം, വൃക്ക രോഗം തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവരുമായി കൃത്യമായ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

∙ മതിയായ വിശ്രമത്തോടൊപ്പം നിര്‍ജലീകരണം തടയാന്‍ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം.

∙ ശ്വസനസംബന്ധമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പാലിക്കുക.

∙ കൈകള്‍, ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് 40 സെക്കൻഡ് നേരമെങ്കിലും കഴുകുക. അല്ലെങ്കില്‍ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അധിഷ്ഠിതമായ സാനിറ്റൈസര്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൈകള്‍ വൃത്തിയാക്കുക.

∙ വ്യക്തിഗത വസ്തുക്കള്‍ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്ക് വയ്ക്കരുത്.

∙ മുറിയില്‍ എപ്പോഴും സ്പര്‍ശിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങള്‍ (മേശപ്പുറം, വാതില്‍പ്പിടി, മുതലായവ) 1% ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ലായനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.

∙ ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും മരുന്നുകള്‍ യഥാസമയം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

∙ രോഗി, ദിവസവും സ്വയം ശരീരോഷ്മാവ് നോക്കുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്‍ കുറവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം.

