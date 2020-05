ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 400ൽ ഒരാൾക്കു വീതം കോവിഡ്; ബ്രിട്ടനിൽ ദിവസേന ഒരു ലക്ഷത്തിലേറേ ടെസ്റ്റ്

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നാനൂറിൽ ഒരാൾ വീതം കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്ന് പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഓഫിസ് ഓഫ് നാഷനൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് 1,48,000 പേർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വൈറസ് വാഹകരാണ്. ഇത്തരത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഘട്ടങ്ങളായി സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നത് വരുംദിവസങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

ബ്രിട്ടനിൽ വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 428 പേരാണ്. ഇതോടെ ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ 33,614 ആയി ഉയർന്നു. ദിവസേനയുള്ള പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായ ഒരുലക്ഷത്തിനു മുകളിലെത്തി. 1,26,064 പേരെയാണ് ഇന്നലെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ആദ്യമായാണ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ഒരുലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ എത്തിക്കാനായത്. ഈമാസം അവസാനത്തോടെ പ്രതിദിനം രണ്ടുലക്ഷം ടെസ്റ്റുകളാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്നുലക്ഷം കവിഞ്ഞു. രോഗികളുടെ എണ്ണം 45 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. 85,000 പേർ മരിക്കുകയും 14 ലക്ഷം പേർ രോഗികളാകുകയും ചെയ്ത അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ഏറ്റവുമധികം നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് നാലു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ബ്രിട്ടൻ– 33,614, ഇറ്റലി-31,368, ഫ്രാൻസ്-27,425, സ്പെയിൻ-27,300 എന്നിവയാണ് കൂടുതൽ പേർ മരിച്ച യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ.



ബ്രിട്ടനിലെ എൻഎച്ച്എസ് ആശുപത്രികളിലെ അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിൽ രോഗികളായെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ പകുതിയിലധികം കുറവുണ്ടായതായി കണക്കുകൾ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുമ്പ് ഇരുപതു ലക്ഷത്തോളം രോഗികളാണ് മാസംതോറും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിൽസ തേടി എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇതു പത്തുലക്ഷത്തിൽ താഴെയായി. കോവിഡിനെ ഭയന്ന് പലരും ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്താൻ മടിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്നാണ് എൻഎച്ച്എസ് അധികൃതരുടെ വിലയിരുത്തൽ.



English Summary : In England, one out of 400 is covid infected: report