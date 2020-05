മദ്യം ഓൺലൈനിലൂടെ; ക്യൂ നിൽക്കാൻ ആപ്പ് തയാറാക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മദ്യശാലകളിലെ ഓൺലൈൻ ക്യൂ സംവിധാനത്തിനുള്ള ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കരാർ കൊച്ചിയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ ഫെയർ കോഡിന് നൽകിയേക്കും. എത്ര സമയത്തിനകം ആപ്പ് തയാറാക്കാൻ കഴിയും, എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ബവ്റിജസ് എംഡി സ്പർജൻ കുമാർ കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. എത്രയും വേഗം ആപ്പ് തയാറാക്കി നൽകണമെന്ന നിർദേശമാണ് ബവ്കോ മുന്നോട്ടു വച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന തുടർ ചർച്ചയിൽ ആപ്പ് എന്നു തയാറാക്കി നൽകാമെന്ന കാര്യം കമ്പനി പ്രതിനിധികൾ അറിയിക്കും. അതിനുശേഷം കരാർ ഒപ്പിടും. മദ്യശാലകൾ തുറക്കുമ്പോഴുള്ള തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. 301 ഷോപ്പുകളാണ് ബവ്കോയ്ക്കും കൺസ്യൂമർഫെഡിനുമുള്ളത്. 598 ബാറുകളും 357 ബീയർ, വൈൻ പാർലറുകളുമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 7 ലക്ഷം പേരാണ് ബവ്കോ ഷോപ്പുകളിലെത്തുന്നത്.

തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് 10.5 ലക്ഷം വരെയെത്തും. ബവ്കോ ഷോപ്പുകളിലെ തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ ബാറുകളിലെ കൗണ്ടറുകളിലൂടെ പഴ്സലായി മദ്യം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആപ്പിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. മദ്യം വാങ്ങാനുള്ള ടോക്കണുകൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിനായി വിവിധ സമയങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു നൽകും. ടോക്കണിലെ ക്യൂആർ കോഡ് ബവ്റിജസ് ഷോപ്പിൽ‌ സ്കാൻ ചെയ്തശേഷം മദ്യം നൽകും.

നിശ്ചിത അളവ് മദ്യം മാത്രമേ വാങ്ങാൻ സാധിക്കൂ. മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളും തിരക്കു കുറഞ്ഞ ഷോപ്പുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും. ബാറുകളിലെ കൗണ്ടറിലും ഇതേ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തും. പണം ഷോപ്പുകളിലും ബാർ കൗണ്ടറുകളിലും നൽകണം. സ്മാർട്ട് ഫോണില്ലാത്തവർക്ക് എസ്എംഎസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ മദ്യം നൽകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനും ആലോചനയുണ്ട്.

English Sunmmary: Kerala to develop mobile app to sell liquor through virtual queue system