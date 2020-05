കോവിഡ് പിടിച്ചുകെട്ടാനാകാതെ മഹാരാഷ്ട്ര; മുംബൈയിൽ ഉൾപ്പെടെ ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടി

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം തുടർച്ചയായ എട്ടാം ദിവസവും ആയിരത്തിനു മുകളിലായതോടെ മുംബൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടി. തീവ്രബാധിത മേഖലകളില്‍ മേയ് 31വരെ ലോക്ഡൗണ്‍ തുടരും. പുണെ, ഔറംഗബാദ്, നാസിക്കിലെ മാലെഗാവ് മേഖലകള്‍ക്കും ബാധകമായിരിക്കും. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1602 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗവ്യാപനത്തിൽ ഒരുദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കണക്കാണിത്

ഇതുവരെ 1019 പേര്‍ മരിച്ചു. മുംബൈയിൽ രണ്ടു പൊലീസുകാർ കൂടി മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ മരിച്ചത് 10 പൊലീസുകാർ. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 44 മരണം. ധാരാവിയിൽ 33 പേർക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചേരിയിൽ ആകെ രോഗികൾ 1061 ആയി. 2 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ചേരിയിലെ ആകെ മരണം 42. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗികൾ 27,524. താനെ, പുണെ ജില്ലകളിലെ കൂടുതൽ മേഖലകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി.

മുംബൈയിൽ കോവിഡ് രോഗികളെ കിടത്താൻ ആശുപത്രികളിൽ ഒഴിവില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. ദിവസവും 700–ൽ അധികം പേർക്കാണ് നഗരത്തിൽ രോഗബാധ. തുറന്ന മൈതാനത്ത് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമാണം ഇന്നു പൂർത്തിയാകും. ബാന്ദ്ര-കുർള കോംപ്ലക്സിൽ ആയിരം കിടക്കകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Lockdown extended in Mumbai, Pune and other hotspots in Maharashtra until May 31