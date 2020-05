കാലവർഷം ജൂൺ 5ന് എത്തും: കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം; എത്തുക മേയ് 28 ന് എന്ന് സ്കൈമെറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ജൂൺ 5നു കേരളത്തിലെത്തുമെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നത് ജൂൺ 1 ആണ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമാനമനുസരിച്ച് കാലവർഷം നാലു ദിവസം വരെ മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ആൻഡമാനിൽ മേയ് 22ന് കാലവർഷം എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നേരത്തെ, ആൻഡമാനിൽ കാലവർഷം എത്തുന്ന തീയതിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത് മേയ് 20 ആയിരുന്നു. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എത്തുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തീയതികളിൽ കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. കാലവർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ തീയതി മാറിയിട്ടില്ല. ആൻഡമാനിൽനിന്ന് ശ്രീലങ്ക വഴിയാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.

ഇരുപതു വർഷത്തിനിടയിൽ (2000-2019), 2009 ലാണ് കാലവർഷം ഏറ്റവും നേരത്തെ എത്തിയത്. 2009 ൽ മേയ് 23 ന് കേരളത്തിൽ കാലവർഷമെത്തി. ആ വർഷം ആൻഡമാനിൽ കാലവർഷം മേയ്‌ 20ന് എത്തി. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടു മേയ്‌ 23 നു കേരളത്തിലും എത്തി. ഏറ്റവും വൈകി എത്തിയത് 2003 ൽ. ജൂൺ 13 നാണ് അന്ന് കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയത്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ കാലവർഷം ഏറ്റവും നേരത്തെ എത്തിയത് 1990 ലാണ്. മേയ്‌ 18 ന്. കാലവർഷം ഏറ്റവും വൈകി എത്തിയത് 1972 ലും. ജൂൺ 19ന് ആയിരുന്നു അന്ന് കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. 2016 ലും 2019 ലും ജൂൺ എട്ടിനാണ് കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയത്. കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന തീയതിയും ആ വർഷത്തെ മഴയും തമ്മിൽ ബന്ധം ഇല്ല. നേരത്തെ വന്നാലും വൈകി വന്നാലും അത് മഴയെ സ്വാധീനിക്കില്ല.

നിലവിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദവും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച അത് ചുഴലിക്കാറ്റാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലും ബംഗാള്‍ ഉൾക്കടലിലും മഴ ലഭിക്കും. കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ലഭിക്കുന്നതുമായി ഇതിനു ബന്ധമില്ലെന്നും കാലാവസ്ഥാ നീരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, കേരളത്തിൽ ഇത്തവണ കാലവർഷം നേരത്തെയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരായ സ്കൈമെറ്റിന്റെ പ്രവചനം. മേയ് അവസാനം തന്നെ കാലവർഷം കേരളത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സ്കൈമെറ്റിന്റെ അനുമാനം, ഇതുപ്രകാരം മേയ് 28 ന് കാലവർഷം തുടങ്ങും. ഇതിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ജൂൺ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാറ്റിനേയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന മഴയുമാണ്‌ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം, ഇടവപ്പാതി, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കാർഷികരംഗത്തേയും മറ്റും ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന കാലവർഷം ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാപ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‌. കാലവർഷത്തിന്റെ തോതാണ് രാജ്യത്തിലെ കാർഷിക ഉത്പാദനത്തിൽ നിർണായകമാകുന്നതും.

