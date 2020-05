കോവിഡ് രോഗിയുമായി സമ്പർക്കം; നെന്മാറ എംഎൽഎയും ക്വാറന്റീനില്‍

പാലക്കാട്∙ കഴിഞ്ഞദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മുതലമട സ്വദേശിയുടെ സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ നെന്മാറ എംഎൽഎ കെ.ബാബുവും. എംഎല്‍എ ക്വാറന്‍റീനില്‍ പോകണമെന്ന് പാലക്കാ‍ട് ഡിഎംഒ നിര്‍ദേശിച്ചു. രമ്യ ഹരിദാസ് എംപി, മുതലമട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, മൂന്ന് വാർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 46 പേർക്കാണ് ക്വാറന്റീൻ.

രമ്യ ഹരിദാസ് നിലവിൽ ക്വാറന്റീനിൽ ആണ്. മേയ് 11ന്‌ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതലമട സ്നേഹം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ സ്വാമി സുനിൽദാസിനും ക്വാറന്റീൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കുന്ന പരിപാടിയിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സാമീപ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുതലമട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം അടച്ചിട്ടു.

English Summary: Nemmara legislator who met COVID-positive man told to go on quarantine