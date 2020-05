ആവശ്യസാധന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി; കാർഷിക വിള വിൽപ്പനയ്ക്ക് പുതുരൂപം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആവശ്യസാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഭക്ഷ്യ എണ്ണ, പയർ, ധാന്യങ്ങൾ, ഉള്ളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നതു തടയുന്ന 1955ലെ എസൻഷ്യൽ കമോഡിറ്റീസ് ആക്റ്റിലാകും ഭേദഗതി നടപ്പാകുക. പ്രകൃതിക്ഷോഭം, ദേശീയദുരന്തം, വിലക്കയറ്റം എന്നിവയുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂഴ്ത്തിവയ്പ് തടഞ്ഞാൽ മതിയെന്നാകും ഭേദഗതി.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാന്‍’ പാക്കേജിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ പുതിയ നിയമനിർമാണം നടപ്പാക്കും. നിലവിൽ ലൈസൻസുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പാദന സംഘങ്ങൾക്കാണ് വിള നൽകാൻ കർഷകർക്ക് അവസരമുള്ളത്.

ഇത് മാറ്റി കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആർക്കും വിൽക്കാനുളള അവസരമാകും പുതിയ നിയമം ഉറപ്പാക്കുക. വൻതോതിൽ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. കൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉൽപന്നത്തിന് എത്ര വില ലഭിക്കുമെന്നറിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിന് ഇത് മാറ്റമുണ്ടാക്കും.

കൃഷിയിറക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ വില ഉറപ്പിക്കാനുള്ള വിവരവിനിമയം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ക‌ൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കയറ്റുമതിക്കാരോടും മറ്റും വിളയുടെ മേന്മ, വിളവെടുപ്പ് സമയം എന്നിവ അറിയിച്ച് വില ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനാന്തര വിപണനത്തിനും സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഇടനിലക്കാരിലൂടെ കർഷകർ നേരിടുന്ന ചൂഷണം തടയാൻ ഈ നിയമനിർമാണം സഹായിക്കും.

