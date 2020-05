ലോക്ഡൗൺ 4ൽ കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍; കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൗൺ മേയ് 18 മുതൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സാധാരണനിലയിലാക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. റോഡ്, വ്യോമ പൊതു ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ പരമാവധി എന്തൊക്കെ അനുവദിക്കാമോ അവയെല്ലാം ആദ്യ മേഖലകളിൽ അനുവദിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മെട്രോ, ലോക്കൽ ട്രെയിനുകൾ, ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങൾ, റസ്റ്റൊറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇവ ‘സാധ്യമാണെന്ന്’ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു. പരമാവധി മേഖലകൾ തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന് കേരളത്തിനൊപ്പം ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കേരളത്തിന് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നേടിയെടുക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

എന്തൊക്കെ ഇളവുകൾ വരുത്തണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു നിർദേശം തേടിയിരുന്നു. ഇവ കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ തീരുമാനിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചേക്കുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഇതുവരെ രാജ്യം കണ്ടതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോക്ഡൗൺ ആയിരിക്കും അടുത്തതെന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ‘ഹോട്സ്പോട്ട് അല്ലാത്ത മേഖലകളിൽ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബസുകൾ അനുവദിക്കും. എന്നാൽ കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അനുമതിയേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഇതേ നിലപാടു തന്നെയായിരിക്കും ഓട്ടോയുടെയും ടാക്സിയുടെയും കാര്യത്തിൽ. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജില്ലകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം സർവീസ് നടത്താനാകും ഇവയെ അനുവദിക്കുക’ – റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

യാത്രാ പാസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനാന്തര യാത്ര അനുവദിക്കും. ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ അടുത്തയാഴ്ച ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ട്രെയിൻ സർവീസ് ഇപ്പോൾത്തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യവും കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒരു ഇളവും അനുവദിക്കില്ല. എന്നാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇളവു നല്‍കാന്‍ അനുമതി വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പരിഗണിക്കുകയാണ്.

മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും തുറക്കണം: ഡൽഹി

അകലം പാലിക്കൽ കർശനമായി പാലിച്ച് ബസുകളും മെട്രോ സർവീസുകളും ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളും മാർക്കറ്റുകളും തുറക്കണമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ നിർദേശം കേന്ദ്രത്തിനു സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ടാക്സികളിൽ രണ്ടു യാത്രക്കാർ, ബസുകളിൽ 20 യാത്രക്കാർ മാത്രം തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Planes, Buses To Be Allowed In Select Areas In Lockdown 4.0, Say Sources