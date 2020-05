തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‍ഞായറാഴ്ച പൂർണ ലോക്‌ഡൗൺ തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. തുണിക്കടകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തും. സംസ്ഥാനത്ത് ബാർബർ ഷോപ്പുകളും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളും ശുചിയാക്കാൻ അനുമതി നൽകും.

ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങരുത്. അതു ലംഘിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മോട്ടർ സൈക്കിൾ ബ്രിഗേഡ് ഉണ്ടാവും. നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വീടുകളിലും സമീപത്തും പൊലീസുകാർ ബൈക്കിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Sunday lockdown: What is allowed in Kerala