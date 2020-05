തമിഴ്നാട്ടിൽ മദ്യക്കടകൾ തുറക്കാം; ഹൈക്കോടതി വിധി റദ്ദാക്കി സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ തമിഴ്നാട്ടിൽ മദ്യവിൽപന ശാലകൾ (ടാസ്മാക് കടകൾ) അടയ്ക്കണമെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് എൽ.നാഗേശ്വര, എസ്.കെ.കൗൾ, ബി.ആർ.ഗവായ് എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെ‍ഞ്ചാണ് വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

കമൽ ഹാസന്റെ മക്കൾ നീതി മയ്യം ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് ലോക്ഡൗൺ കഴിയുന്നതുവരെ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടണമെന്നു മേയ് 8നു മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മേയ് 7 മുതൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5വരെ കടകൾ തുറക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ തീരുമാനം. എന്നാൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും തിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമാകുന്നതായും നിരീക്ഷിച്ചായിരുന്നു കോടതി ഇടപെടൽ. ഇതിനെതിരെയാണ് സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയത്.

English Summary: Supreme Court reverses Madras High Court's ban on over the counter liquor sale