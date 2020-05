കേരളത്തിൽ നിന്നു വരുന്നവർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധം: തമിഴ്നാട്

ചെന്നൈ ∙ കേരളമുൾപ്പെടെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നവർക്കു കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി തമിഴ്നാട്. രോഗ ലക്ഷണമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റും. അല്ലാത്തവർക്കു 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധം. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ ഹോട്സ്പോട്ട്സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ 7 ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം. കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നവർക്കു ഹോം ക്വാറന്റീൻ സംവിധാനമില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ക്വാറന്റീനിനു അപേക്ഷിക്കാം.



∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നു മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു പനി, ചുമ, ജലദോഷം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധം. ലക്ഷണമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം.

∙ ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു വരുന്നവർക്കു കോവിഡ് പരിശോധനയും 14 ദിവസത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീനും നിർബന്ധം. ഹോം ക്വാറന്റീനു സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കു സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ

∙ ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർക്കു 7 ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധം. 7 ദിവസത്തിനു ശേഷം ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം വീണ്ടും ഹോം ക്വാറന്റീൻ.

∙ വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശോധന. പോസിറ്റീവെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസ. ഫലം നെഗറ്റീവായതിനു ശേഷം വീണ്ടും 14 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീൻ

∙വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്ന, ഫലം നെഗറ്റീവാകൂന്നവർ 21 ദിവസം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ

∙ അടിയന്തിര ചികിൽസ ആവശ്യമുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ, ഗർഭിണികൾ, അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ, 75 വയസ്സു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഹോം ക്വാറന്റീനോ ആശുപത്രി ക്വാറന്റീനോ സ്വയം തീരുമാനിക്കാം. പരിശോധന പോസിറ്റീവായാൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്ന ധാരണയിൽ ഇവരെ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു പറഞ്ഞുവിടും.

