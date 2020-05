ആലപ്പുഴ ∙ മാന്നാറിനടുത്ത് ബുധനൂരിൽ വീട്ടമ്മയും മരുമകളും ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു. പടന്നശേരിൽ തങ്കപ്പന്റെ ഭാര്യ ഓമന (65), മകൻ സജിയുടെ ഭാര്യ മഞ്ജു (35) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. വീടിന്റെ പറമ്പിൽ പൊട്ടിക്കിടന്ന വൈദ്യുതിക്കമ്പിയിൽ നിന്നാണു ഷോക്കേറ്റത്. മഞ്ജുവിന്റെ കുട്ടി വൈദ്യുതിക്കമ്പിക്കടുത്തേക്കു പോയപ്പോൾ തടയാൻ പോയ ഓമനയ്ക്കു ഷോക്കേറ്റപ്പോൾ മഞ്ജു രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary: Two dies of Electrocution in Alappuzha