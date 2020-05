മലയാളി വിദ്യാർഥികളെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ ഇടപെടണം: എ.കെ.ആന്റണി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഡല്‍ഹിയില്‍ കുടങ്ങിയ മലയാളി വിദ്യാർഥികളെ കേരളത്തിലേക്കു മടക്കി എത്തിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം എ.കെ.ആന്റണി എംപി കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയൂഷ് ഗോയലിന് കത്തു നല്‍കി. ഇതിനായി പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് കത്തില്‍ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോളജുകളും സർവകലാശാലകളും അടച്ചതു മൂലം കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. ഇവരില്‍ പലരും കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്നു. താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പരിമിതം. ഈ വിദ്യാർഥികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി കേരളത്തിലേക്കു മടങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിവരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ അതിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.



യാത്ര വൈകുന്നത് മൂലം പരിഭ്രാന്തരായ വിദ്യാർഥികളില്‍ നിന്നും ദിവസവും നിരവധി ഫോണ്‍ വിളികളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രയ്ക്കായി പ്രത്യേക ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആന്റണി ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary : A K Antony writes to Railway Minister regarding return of Delhi Students