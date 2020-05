ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണ തീരുമാനം പ്രതിരോധമേഖലയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് മുന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ.കെ ആന്‍റണി. യുപിഎ വേണ്ടെന്നു വച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ആന്റണി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപ പരിധി 49ല്‍ നിന്ന് 74 ശതമനമായി ഉയര്‍ത്തി. ഇതോടെ വിദേശകമ്പനികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ നേരിട്ട് ആയുധനിര്‍മാണ ഫാക്ടറികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ വഴിയൊരുങ്ങി. എന്നാല്‍ രാജ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിയാവും തുടര്‍നടപടിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വ്യക്തമാക്കി.



ചിലയിനം ആയുധങ്ങളുടെയും സാമഗ്രികളുടെയും ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ചു. മേഖലയിലെ തദ്ദേശീയ സംരംഭകരെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം. പൊതുമേഖലയിലെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഫാക്ടറികള്‍ ഉടന്‍ ഓഹരിവിപണിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഓഹരി വാങ്ങാന്‍ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary : AK Antony against more FDI in defence industry