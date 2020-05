ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാന്‍ യുഎസ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ഒപ്പം നില്‍ക്കും. ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ അമേരിക്കക്കാര്‍ മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരുമാണ്. ഒന്നിച്ച് ഈ മഹാമാരിയെ തുരത്തുമെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ വാക്‌സിന്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനായി 'ഓപ്പറേഷന്‍ വോര്‍പ് സ്പീഡ്' എന്ന പദ്ധതിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. 'ഞാന്‍ അടുത്തിടെയാണ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയത്. അവരുമായി ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരില്‍ പലരും മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരുമാണ്’– വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോടു ട്രംപ് പറഞ്ഞു. മോദി തന്റെ നല്ല സുഹൃത്താണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: US Will Donate Ventilators To India, Stand With PM Modi: Donald Trump