കൊച്ചി ∙ സംസ്ഥാനത്തെ കോടതികൾ തിങ്കളാഴ്ച പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കും. ഹൈക്കോടതിയിലെ എട്ടു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചുകൾ വിഡിയോ കോൺഫറെൻസിങ് മുഖേനയായിരിക്കും സിറ്റിങ് നടത്തുക. എല്ലാ കോടതി മുറികളും സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പാക്കിയാകും സിറ്റിങ്. കീഴ്‌ക്കോടതികളുടെ. പ്രവർത്തനത്തിന് ഹൈക്കോടതി മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി.

സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചായിരിക്കണം കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനം. ജഡ്ജി ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ മാത്രമേ ഒരു സമയം കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകാവു. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒഴികെ വ്യക്തികൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിക്കരുതെന്നും മാര്‍ഗരേഖ പറയുന്നു.

ലോക്ഡൗൺ മൂലം ആർക്കെങ്കിലും കോടതിയിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ പോയാൽ അവർക്കെതിരെ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ റെഡ്സോണിലും ഹോട്സ്പോട്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോടതികൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവില്ല.

English Summary: Courts To Resume to Function from Monday Onwards