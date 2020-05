രാജസ്ഥാൻ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഈടിന്മേൽ 3% പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ

ജയ്പുർ ∙ കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ ഈടായി സ്വീകരിച്ച് മൂന്നു ശതമാനം പലിശയ്ക്കു കർഷകർക്കു വായ്പ നൽകാൻ രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അധികമായി വരുന്ന ഏഴു ശതമാനം പലിശ കർഷക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നു സർക്കാർ വഹിക്കും. ഉൽപന്ന വിലയുടെ 70% വരെ ഇത്തരത്തിൽ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്കു വായ്പയായി ലഭിക്കും.

കൊള്ളപ്പലിശക്കാരിൽനിന്നു കർഷകരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉൽപന്നങ്ങൾ മികച്ച വില കിട്ടുന്നതുവരെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ഈ വായ്പ സഹായിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. കാർഷികോൽപന്നങ്ങളുടെ സംഭരണത്തിനുള്ള വിവിധ നടപടികളും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 4924 ആയി ഉയർന്നു. ജയ്പുരിൽ മാത്രം ശനിയാഴ്ച 122 പേര്‍ക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആകെ 1507 പേർ. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലെ പുതിയ ഗബാധിതരിൽ 313 പേർ ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു മടങ്ങി എത്തിയവരാണ്.

English Summary : Rajasthan Farmers to get Loans at 3% interest mortgaging their produce