ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടി തിരിച്ചെത്തിയ വനിതാ ഡോക്ടറെ അയല്‍വാസി ഫ്ലാറ്റിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയശേഷം ഹോം ക്വാറന്റീനായി ഡൽഹിയിലെ വസന്ത് കുഞ്ചിലെ വീട്ടിലേക്കു വന്ന ഡോക്ടറെ അയൽക്കാരൻ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ഫ്ലാറ്റ് പൂട്ടിയിടുകയായിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ മനീഷ് എന്നയാൾക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.



തനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും ഇവിടെ തുടരാനാവില്ലെന്നും മനീഷ് പറഞ്ഞതായും അധിക്ഷേപിച്ചതായും ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. രണ്ടു തവണ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്നും ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മനീഷ് തന്നെ ശകാരിക്കുന്നത് നിർത്തിയില്ലെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

