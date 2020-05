കോവിഡിന് റെംഡെസിവര്‍, ഫാവിപിരാവിർ: മരുന്നുകൾ പോരെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി റെംഡെസിവര്‍, ഫാവിപിരാവിർ എന്നീ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഈ രണ്ടു മരുന്നുകളുടെയും ഫലപ്രാപ്തിയെ സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംയുക്ത നിരീക്ഷണ സംഘം (ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി) കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ റെംഡെസിവര്‍, ഫാവിപിരാവിർ എന്നീ മരുന്നുകൾ കോവിഡ് രോഗികളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ലെന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തലെന്നു മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു വ്യക്തമാക്കി.

ഇവ കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഫലപ്രദമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു രാജ്യങ്ങളിലും നല്ല ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഉപയോഗിച്ചതു കൊണ്ടു മരണനിരക്ക് കുറയുകയോ രോഗമുക്തി നിരക്കു കൂടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആർ), നാഷനൽ കോർപറേറ്റീവ് ഡവലപ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ (എൻസിഡിസി), ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ), ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (എയിംസ്), ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തുടങ്ങിയവയിലെ പ്രതിനിധികളാണ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

‘നിലവിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ മാത്രമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ അല്ലാത്തതുമായ രോഗികളിലാണ് ഈ മരുന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള രോഗികളിൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിനും അസിട്രോമൈസിനും ചേർന്ന മരുന്നുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രമേ രോഗികളിൽ പ്രയോഗിക്കാവൂ.’ – ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ഡിസിജിഐയുടെ അനുമതിയോടെ ഫാവിപിരാവിർ മരുന്നിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഗ്ലെൻമാർക്ക് എന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗികളിൽ റെംഡെസിവര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യുഎസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ റെംഡെസിവര്‍ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തുന്നതിനു ഇതുവരെ യാതൊരു അപേക്ഷയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ഡിസിജിഐ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

