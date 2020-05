വ്യോമപാതകൾ കൂടുതൽ തുറക്കും; ആറു വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി ലേലത്തിന്

ന്യൂഡ‍ൽഹി ∙ വ്യോമപാതകൾ കൂടുതൽ തുറന്നുനൽകുന്നതോടെ ആഭ്യന്തര വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്കു പ്രതിവർഷം 1000 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടം ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല‌ സീതാരാമൻ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാന്റെ നാലാം ഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി.

നിലവിൽ രാജ്യത്തെ 60 ശതമാനം വ്യോമപാതകൾ മാത്രമാണ് തുറന്നു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വ്യോമപാത ലഭിക്കുന്നതോടെ യാത്രാദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനും വിമാനക്കമ്പനികൾക്കു സാധിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. യാത്രാച്ചെലവിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവ് വിമാനക്കൂലിയിലും യാത്രക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ പ്രതിഫലനത്തിന് സഹായിക്കും. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ വ്യോമപാതകൾ തുറക്കുന്നതിലൂടെ അവസരമൊരുങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആറു വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി ലേലത്തിന്

സ്വകാര്യ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആറു വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി ലേലം ചെയ്യാനാണു തീരുമാനമെന്ന് ധനമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിൽ ലേലം ചെയ്ത 12 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ 13,000 കോടി രൂപയുടെ അധികനിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കും. എയർപോർട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ രാജ്യത്ത് 135 വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 110 എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് സർവീസുകളുള്ളത്.

അമൃത്‌സർ, വാരാണസി, ഭുവനേശ്വർ, ഇൻഡോർ, റായ്പൂർ, തൃച്ചി വിമാനത്താവളങ്ങളാണ് പുതിയതായി സ്വകാര്യവത്കരിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലക്നൗ, അഹമ്മദാബാദ്, ജയ്പൂർ, മംഗളൂരു, തിരുവനന്തപുരം, ഗുവാഹത്തി വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ലേലനടപടികളിലൂടെ സർക്കാർ സ്വകാര്യപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു.

വിമാന അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നികുതിയിളവ്, ഇന്ത്യയെ ആഗോള ഹബാക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും മറ്റും നികുതി ഇളവുകൾ നൽകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ രാജ്യാന്തര വിമാന അറ്റകുറ്റപ്പണി കമ്പനികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാകും. വ്യോമയാന അറ്റകുറ്റപ്പണിരംഗത്ത് ഇന്ത്യയെ ആഗോളകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ വിശദീകരിച്ചു.

വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും മറ്റും നിലവിലുള്ള 800 കോടിയുടെ നിന്നും മൂന്നു വർഷത്തിനകം 2,000 കോടിയിലേക്ക് വർധനയുണ്ടാകും. രാജ്യത്ത് വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കു വരുന്ന ഭീമമായ ചെലവു കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

