6 വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും; കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വിമാന സർവീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാന്‍’ പാക്കേജിന്റെ നാലാംഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത്’ എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു ഒറ്റപ്പെടുകയെന്നല്ലെന്നും ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് ഇന്ത്യയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നാണെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഘടനാപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വഴിയും പരിസ്ഥിതി ഉത്തേജനം വഴിയും വളർച്ച വർധിപ്പിക്കുന്നതും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായിരിക്കും നാലാംഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എട്ടു മേഖലകൾക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. കൽക്കരി, ധാതുക്കൾ, പ്രതിരോധ സാമഗ്രികളുടെ നിർമാണം, വ്യോമയാനം, ബഹിരാകാശം, ആണവോർജം, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ഇവ.

ധനമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്

ഊർജ വിതരണം

∙ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ കമ്പനികൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും.

∙ വൈദ്യുതി താരിഫ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതിന് സമാനമാകും

വ്യോമയാനം

∙ ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു

∙ 12 വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ 13,000 കോടി രൂപയുടെ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം

∙ വ്യോമപാതയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കും; കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് സർവീസ്

∙ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് നികുതി പരിഷ്കാരം

∙ ലോകത്തെ പ്രമുഖ എൻജിൻ നിർമാതാക്കൾ വരുന്ന വർഷം ഇന്ത്യയിൽ എൻജിൻ റിപ്പയർ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും.

∙ എയർലൈനുകളുടെ പരിപാലന ചെലവ് കുറയ്ക്കും.

പ്രതിരോധ മേഖല

∙ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം; ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന. ഇതിനായി പ്രത്യേക ബജറ്റ്.

∙ ചിലയിന ആയുധങ്ങളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഇറക്കുമതി നിരോധിക്കും. എന്നാൽ സമ്പൂർണ നിരോധനമില്ല.

∙ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സ്പെയർപാർട്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കും.

∙ ഓർഡൻസ് ഫാക്ടറികൾ ഓഹരിവിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതു സ്വകാര്യവൽക്കരണമല്ലെന്നും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമാണെന്നും ധനമന്ത്രി.

∙ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം 74% ഉയർത്തി. നിലവിൽ 49 ശതമാനമായിരുന്നു.

∙ വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ട് പ്രതിരോധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാം.

ധാതുക്കൾ

∙ ധാതുക്കളുടെ ഉൽപാദനം ലളിതമാക്കും.

∙ അലുമിനിയം വ്യവസായത്തിന്റെ മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ബോക്സൈറ്റ്, കൽക്കരി ബ്ലോക്കുകളുടെ സംയുക്ത ലേലം.

∙ 500 ബ്ലോക്കുകൾ ലേലം ഉടൻ.

∙ ധാതു ഖനനത്തിന് ഒറ്റ ലൈസൻസ് .

∙ ഒരേ കമ്പനിക്കു തന്നെ ധാതു ഖനനത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഏറ്റെടുക്കാം.

∙ ഇടത്തരം സംരംഭകർക്ക് പര്യവേക്ഷണം, ഖനനം, ഉൽപാദനം എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി.

∙ വാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ 40 ശതമാനം വർധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കൽക്കരി

∙ കൽക്കരി ഖനനത്തിൽ സ്വകാര്യപങ്കാളിത്തം

∙ സംരംഭകർക്ക് വ്യവസ്ഥകൾ ഉദാരമാക്കും

∙ 50 കൽക്കരി ബ്ലോക്കുകൾ ഉടൻ തുറക്കും‌‌ം

‌∙ ആർക്കും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം; യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്ല

∙ 50,000 കോടി ചെലവഴിച്ച് കൽക്കരി നീക്കത്തിനു സൗകര്യമൊരുക്കും.

∙ 2023–24ഓടെ 100 കോടി ടൺ കൽക്കരി ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യം



നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി നയം മാറും

∙ നിക്ഷേപം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് രീതിയിലാക്കാൻ നയം പരിഷ്കരിക്കും. ഓരോ മന്ത്രാലയത്തിലും നിക്ഷേപ സാധ്യതയുള്ള പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്താനും നിക്ഷേപകരും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായുള്ള ഏകോപനങ്ങൾക്കുമായി പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സെല്ലുകൾ രൂപീകരിക്കും.

∙ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്നു കണ്ടെത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്യും.



English Summary: Fourth Tranche of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan Economic Package of Rs 20 lakh crore