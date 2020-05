ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇനി ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധ നിര്‍മാണ രംഗത്ത് വിദേശ കമ്പനികള്‍ക്ക് 74% വരെ നിക്ഷേപം നടത്താം. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ കെടുതികളില്‍നിന്നു കരകയറാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാന്‍’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിരോധ നിര്‍മാണ രംഗത്തെ വിദേശനിക്ഷേപ പരിധി ഉയര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച വിവരം ധനമന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ അറിയിച്ചത്.



ഇതുവരെ 49% വിദേശനിക്ഷേപമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി വേണ്ടാത്ത ഓട്ടമാറ്റിക്ക് റൂട്ടിലുള്ള വിദേശനിക്ഷേപ പരിധിയാണു വര്‍ധിപ്പിച്ചതെന്നു നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ഉത്തേജന പാക്കേജിന്റെ നാലാംഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമാണ് ധനമന്ത്രി നിര്‍ണായക തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.

യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍, ഹെലികോപ്ടറുകള്‍, ടാങ്കറുകള്‍ തുടങ്ങി അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ വരെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഇനി വിദേശപങ്കാളിത്തം വര്‍ധിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വച്ചു തന്നെയാവും നിര്‍മാണം നടത്തുക. ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ആയുധങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം ആയുധങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിടും. ഇതിന്റെ ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയപരിധിയും തീരുമാനിക്കും. ഓരോ വര്‍ഷവും പട്ടികയിലേക്കു കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കും. പ്രതിരോധ നിര്‍മാണ രംഗത്ത് സ്വയംപര്യാപ്തത ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആയുധങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ വരെ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മിക്കും. ഇതോടെ പ്രതിരോധ ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുത്തനെ കുറയ്ക്കാനാകുമെന്നും നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ഓര്‍ഡനന്‍സ് ഫാക്ടറി ബോര്‍ഡ് കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തും. സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണമല്ല കോര്‍പ്പറേറ്റ്് മാതൃകയിലേക്കു മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: FDI Raised In Defence Manufacturing, No Import Of Weapons That Can Be Made in India