സൗദിയിൽ മലയാളിക്ക് കോവിഡ്: കുഞ്ഞിനെക്കൂട്ടി ഭാര്യ ജീവനൊടുക്കി; അമ്മ ആശുപത്രിയിൽ

റിയാദ്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സൗദിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി അരിക്കുളം സ്വദേശി വാളേരി ബിജുവിന്റെ ഭാര്യയായ മണിപ്പൂരി സ്വദേശിനിയെയും ആറു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെയുമാണ് ഫ്ളാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ബിജുവിന്റെ എഴുപതു വയസ്സ് പ്രായമായ അമ്മയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



നാലു ദിവസം മുൻപ് അസുഖം കാണിക്കാനായാണ് ബിജു ആശുപത്രിയിൽ പോയത്. പിന്നീട് വിവരങ്ങൾ ഒന്നും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ ബിജുവിന്റെ സഹോദരി നാട്ടിൽനിന്നും സുഹൃത്തുക്കളെ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ബിജു മുവാസാത് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ അത്യാസന്ന നിലയിൽ കഴിയുകയാണെന്ന വിവരം അറിയുന്നത്.

ഇതിനിടെ, രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ബിജുവിന്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ബിജുവിന്റെ അമ്മ ഫ്ളാറ്റിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് അയൽവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, വൈകുന്നേരമായിട്ടും അതേ നിലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് യുവതി മുറി അകത്തുനിന്നും കുറ്റിയിട്ടെന്നും കയറാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമുള്ള വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് പൊലീസെത്തി തുറന്നു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആംബുലൻസെത്തി ഇവരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവശയായ അമ്മയെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നഴ്സിങ് മേഖലയിലുള്ള യുവതി ഇവിടെ ജോലി നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു.

മദീന എയർപോർട്ടിൽ എട്ടു വർഷത്തോളമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിജുവിനു അടുത്തിടെ ജോലി നഷ്ടമായിരുന്നു. മദീന എയർപോർട്ടിൽ വണ്ടർലാ എന്ന കമ്പനിക്ക് കീഴിൽ ബെൽറ്റ് ടെക്നീഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തു വരിയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അകലം പാലിച്ചുവന്ന വ്യക്തിയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലഭ്യമല്ല. ഭാര്യയായ മണിപ്പൂരി യുവതിയുടെ വിവരങ്ങളും ബിജുവിന് മാത്രമാണറിയുന്നത്.

ബിജു വെന്റിലേറ്ററിലായതിനാൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. നടപടികൾക്കായി മദീന നവോദയ പ്രവർത്തകരായ നിസാർ കരുനാഗപ്പള്ളി, നൗഷാദ് അടൂർ, സുജയ് മാന്നാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തുണ്ട്. ബിജു നേരത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. ഈ ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മണിപ്പൂർ സ്വദേശിനിയെ വിവാഹം ചെയ്തതെന്നാണ് നാട്ടിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

English Summary: Wife and child of Malayali Expat who is in ventilator due to Covid found dead at Saudi

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)