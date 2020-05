‘ശാരീരികമായും മാനസികമായും ദോഷം; കീടനാശിനി പ്രയോഗം കൊറോണയെ കൊല്ലില്ല’

ജനീവ ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെരുവുകളിലും മറ്റും കീടനാശിനിപ്രയോഗം നടത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഏറെ ദോഷകരമാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ). പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കീടനാശിനികൾക്കോ ക്ലോറിൻ ലായനിക്കോ പുകപ്രയോഗത്തിനോ സാധിക്കില്ലെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി. മനുഷ്യർക്കു നേരെ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുരുതര പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ അതിഥി തൊഴിലാളിക്കു നേരെ ക്ലോറിൻ ലായനി പ്രയോഗം നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ലഗേജുകളിന്മേൽ അണുനാശിനി പ്രയോഗം പല രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. യാത്രക്കാർക്കു നേരെ അണുനാശിനി പ്രയോഗം ശ്രീലങ്കയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതു മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ പ്രസ്താവന.

ഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ലഗേജുകളിൽ അണുനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

‘തെരുവുകളിലും ചന്തകളിലും ഉൾപ്പെടെ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നതോ പുകപ്രയോഗമോ കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സഹായിക്കില്ല. കൊറോണയെപ്പോലുള്ള മറ്റു രോഗാണുക്കളെയും അത് നശിപ്പിക്കില്ല. പൊതുയിടങ്ങളിലെ അഴുക്കും ചപ്പുചവറും കാരണം മിക്ക കീടനാശിനികളും ഫലപ്രദമാകാതെ പോവുകയാണു പതിവ്’– ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ചില രോഗാണുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നിശ്ചിതസമയം കീടനാശിനി ഒരു പ്രതലത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം.

എന്നാൽ മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളിലും തെരുവുകളിലുമൊന്നും അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. മാത്രവുമല്ല അത്തരം ഇടങ്ങൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ‘റിസർവോയറു’കളുമല്ല. ജനങ്ങൾക്കു മേൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും മനുഷ്യരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. കീടനാശിനി പ്രയോഗിച്ച് രോഗി തുമ്മിയാലും ചുമച്ചാലും രോഗാണു പിന്നെയും മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പടരും– ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി.

കെനിയയിൽ തെരുവുകളിൽ പുകപ്രയോഗം (ഫ്യുമിഗേഷൻ) നടത്തുന്നു.

ക്ലോറിൻ ലായനിയോ മറ്റ് അണുനാശിനികളോ മനുഷ്യരുടെമേൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കണ്ണിനും ചർമത്തിനും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. ദഹനവ്യവസ്ഥയെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. വീടിനകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അണുനാശിനി പ്രയോഗം സ്പ്രേയിങ്ങിലൂടെ ആകരുത്. അണുനാശിനി കലർത്തിയ ലായനിയിൽ തുണി മുക്കി പ്രതലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയാണു വേണ്ടത്. പിന്നീട് കൈ വൃത്തിയായി കഴുകുകയും വേണം.

ഇതുവരെ ലോകത്ത് മൂന്നു ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെ ബാധിച്ച സാർസ് കോവ് 2 വൈറസിന് വിവിധ പ്രതലങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും നിലനിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോ പ്രതലത്തിലും എത്രനേരം വരെ ഇതിനു നിലനിൽപുണ്ടെന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

English Summary: Spraying disinfectants can be 'harmful', does not eliminate the new coronavirus, says WHO