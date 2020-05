അത്തരം നടപടിയില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി; എന്നിട്ടും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കാലത്ത് ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതും തസ്തികകളുടെ റദ്ദാക്കലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. കോവിഡിനെ തുടർന്നു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടില്ലെന്നു സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കെയാണിത്.

ജലവിഭവ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ജല അതോറിറ്റിയിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ 52 തസ്തികകൾ റദ്ദാക്കിയപ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പിനു കീഴിൽ വരുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് സെന്ററിലെ (കെഎസ്ആർഇആർസി) വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 50 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സേവനം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഡിഡിഎഫ്എസ്, പ്രൈസ്, മാർച്ച്, ഒ ആൻ‍ഡ് എം പോർട്ടൽ എന്നീ കംപ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ ജോലി ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ 52 ലോവർ ഡിവിഷൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികകൾ ആവശ്യമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയതായി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ജല അതോറിറ്റി ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ (എച്ച്ആർഡി ആൻഡ് ജിഎൽ) കൂടി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെ തസ്തികകൾ റദ്ദാക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ഈ തസ്തികകൾ പിഎസ്‌സിക്കു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പകർച്ചവ്യാധികാലത്തു ചെലവുചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണു നടപടിയെന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു കെഎസ്ആർഇആർസിയിൽ പ്രോജക്ട് സയന്റിസ്റ്റ്, ജിഐഎസ് ടെക്നീഷ്യൻ, ജിപിഎസ് സർവേയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി താൽക്കാലിക, കരാർ, ദിവസവേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 50 പേരെ മാർച്ച് 31നു പിരിച്ചുവിട്ടത്. മാർച്ചിലെ ശമ്പളം ഇവർക്കു നൽകി. പ്രോജ്ക്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ അതല്ല ഉണ്ടായത്.

ഇതേ പ്രോജക്ടിലുള്ള ചില ജീവനക്കാരെ നിലനിർത്തി വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും ജലവിഭവവകുപ്പിന്റെയും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പരിഹാരനിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രോജക്ടുകളിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. മാർച്ച് 31നു കാലാവധി തീരുന്ന പ്രോജക്ടുകളിലെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മുൻപ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

