തിരിച്ചെത്തുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൂടി; രാജ്യത്തിന്റെ കോവിഡ് യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൗണിലേക്ക് രാജ്യം പ്രവേശിക്കുകയും കൂടുതൽ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെ ആശങ്കയുയർത്തി മറ്റൊരു കണക്ക് പുറത്തുവന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പുതിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ. മേയ് 17ന് കോവിഡ് ബാധിത ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 550 എണ്ണമായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ 180 ജില്ലകളാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. ആകെ 736 ജില്ലകളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്.

ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ബംഗാള്‍, ഒഡിഷ, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകൾ കോവിഡ് ബാധിതമായത്. ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടമായി സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുന്നതാണ്. വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ തൊഴിലാളികളെത്തുന്നത്.

മേയ് 1 മുതൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലൂടെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ആയിരങ്ങൾ കാൽനടയായും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു പോയി. ശനിയാഴ്ച വരെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ 21 ശതമാനവും ഗ്രാമീണ ജില്ലകളിൽനിന്നാണ് വരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഈ കണക്ക് വർധിക്കുകയുമാണ്. എന്നാൽ പല ജില്ലകളിലും പത്തിൽ താഴെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണമെന്നും ഇവരെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഐസലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ രോഗത്തെ വഹിക്കുന്ന നിരവധി അതിഥി തൊഴിലാളികളുണ്ടെന്നാണ് അനുമാനം. ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽനിന്ന് അനേകർക്ക് രോഗം പകർന്നിരിക്കാമെന്ന വസ്തുത അധികൃതരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യാൻ പോയവരിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു.

ജാർഖണ്ഡിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 6.5 ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ 80,000 പേർ മാത്രമേ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഒഡിഷയിൽ 7 ലക്ഷം അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ 1,10,000 പേരും തിരിച്ചെത്തി. ബിഹാറിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് ബാധിതരുണ്ട്. ആകെ 36 ജില്ലകളാണ് ഇവിടുള്ളത്. ഒഡിഷയിലെ 30 ജില്ലകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടിലും, മധ്യപ്രദേശിലെ 55 ജില്ലകളിൽ 80 ശതമാനത്തിലും, ജാർഖണ്ഡിലെ 24 ജില്ലകളിൽ പകുതിയിലധികവും, രാജസ്ഥാനിലെ 33 ജില്ലകളിലും, ഛത്തിസ്ഗഡിലെ 28ൽ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ജില്ലകളിലും കോവിഡ് രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ ചാടിപ്പോകുന്ന സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു ചാടിപ്പോയവരെ ഭൂരിഭാഗവും തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നു. ബിഹാറിലും ഒഡിഷയിലും ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ, താമസ സൗകര്യം മോശമാണെന്നു വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു.

