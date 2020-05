നൂറു എലികളെ ഭക്ഷിച്ച ശേഷം രക്ഷ തേടുന്ന പൂച്ച; കോൺഗ്രസിനെതിരെ യോഗി

ലഖ്‌നൗ∙ ഔരയ്യയിൽ ട്രാക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് ആവശ്യത്തിനു മറുപടിയുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് നൂറു എലികളെ ഭക്ഷിച്ച ശേഷം രക്ഷ തേടുന്ന പൂച്ചയോട് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദേശീയപാതയിൽ രണ്ട് ട്രക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് നടന്ന അപകടത്തിൽ 26 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചിരുന്നു. 30ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.



കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ വരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു ട്രക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും, മറ്റൊന്ന് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കണം. ബിഹാറിലേക്കും ജാർഖണ്ഡിലേക്കും മടങ്ങുകയായിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ശേഷം സത്യസന്ധമായ മുഖം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘നൂറു എലികളെ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം രക്ഷ തേടുന്ന പൂച്ച എന്ന പ്രയോഗം ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന് അനുയോജ്യമാണ്. ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ലജ്ജാകരമായ മുഖമാണ്. അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പരിഹസിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ അപലപിക്കുന്നു’– യോഗി പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ ഉത്തർപ്രദേശ് യൂണിറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തെ ‘കൊലപാതകം’ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി, പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണെന്നും പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവേശനം നിർത്താൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ വച്ച് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തശേഷം മാത്രമേ കടത്തിവിടൂ.

English Summary: Look Who's Talking, Says Yogi Adityanath On Congress Attack Over Migrants