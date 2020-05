സിങ്കും ഹൈഡ്രക്സിക്ലോറോക്വിനും ചേർന്ന മിശ്രിതം; കോവിഡ് ചെറുത്ത ചൈനീസ് മരുന്ന്

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനയിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുന്നതിനു പിന്നിലെ മരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തി ഷാങ്ഹായിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ. സിങ്ക്, ഹൈഡ്രോക്സിക്ലോറോക്വിൻ, ആന്റിബയോട്ടിക് ആയ അസിത്രോമൈസിൻ തുടങ്ങിയവയുടെ മിശ്രണമാണ് കോവിഡ്–19 രോഗികൾക്കു ചൈന നൽകുന്നതെന്ന് സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ആശുപത്രി ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. സഞ്ചീവ് ചൗബെ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎന്‍എസിനോടു പറഞ്ഞു. ചികിത്സിച്ച രോഗികൾക്കു ഭേദപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഐസിയുവിൽ കിടത്തേണ്ട സാഹചര്യം കുറയുന്നുണ്ടെന്നും ഡോ. ചൗബെയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഐഎഎൻഎസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അസ്കോർബിക് ആസിഡ്, ബി – കോംപ്ലക്സ്, സിങ്ക്, സെലെനിയം, എൽ കാർനിടൈൻ, വൈറ്റമിൻ ബി–12 തുടങ്ങിയവയുടെ മിശ്രണം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ എന്ന തരത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് ആഴ്ച രോഗികൾക്കു നൽകണം. ഇതു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും നൽകാം. ചൈനയിൽ തുടർച്ചയായി ഒൻപതു തവണ കോവിഡ്–19 ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയാല്‍ മാത്രമേ രോഗമുക്തനാണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കൂ. ഇന്ത്യയിലും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു തവണയെങ്കിലും ആർടി–പിസിആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുവേണം രോഗി നെഗറ്റീവാണെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാനെന്നും ഡോ. ചൗബേ പറഞ്ഞു.

ശ്വസന സംവിധാനത്തെ മാത്രമാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതെന്നു പറയാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ട്രോക് വന്ന് മരിച്ച കോവിഡ് രോഗിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഹൃദയരക്തക്കുഴലുകളുടെ ഉൾവശം വിങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നു. വൈറസ് ബാധയേറ്റതുമൂലമാണത്. അതിനാൽത്തന്നെ വൈറസ് ശ്വസന സംബന്ധമായ രോഗമാണെന്നു മാത്രം പറയാനാകില്ല.

ഒരാൾ മരിച്ച് അഞ്ച് ദിവസം വരെ വൈറസ് ശരീരത്തിലുണ്ടാകും. ആറാം ദിവസം അതു പോകും. മരിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണം. ചൈനയിൽ കോവിഡ് രോഗികളായ 22നും 28നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ സ്ട്രോക് ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സമൂഹവ്യാപനമെന്ന മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അകലം പാലിക്കൽ പോലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ടുപോകും. ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയാണ് കേസുകൾ വർധിക്കാൻ കാരണം. ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കണം. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും സർക്കാർ തയാറായാൽ സമൂഹത്തിലൊരു പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് വരുമെന്നും ഡോ. ചൗബെ പറഞ്ഞു.

