ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങായാൽ ബവ്റിജസ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ; ബാറിലും ക്ലബ്ബിലും പാഴ്സൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് സൗകര്യം ആകുന്ന മുറയ്ക്കു നിബന്ധനകളോടെ ബവ്റിജസ് ഔട്ട്ലറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ബാറുകളിൽ പാഴ്സൽ സർവീസ് മാത്രം. ക്ലബുകളിൽ ഒരു സമയത്ത് 5 അംഗങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മദ്യവും ആഹാരവും പാഴ്സലായി വിതരണം ചെയ്യാം. ക്ലബുകളിൽ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവരെ അനുവദിക്കില്ല. ഷാപ്പുകളില്‍ കള്ളും ആഹാരവും പാഴ്‌സലായി നല്‍കാം. റസ്റ്ററൻറുകളിൽ രാത്രി 9 മണിവരെ പാഴ്സൽ നൽകാം. 10 വരെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി അനുവദിക്കും.

കേരളത്തിലെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ | ഗ്രാഫിക്‌സ്

ബ്രേക് ദ് ചെയ്ൻ ക്യാംപെയ്ൻ പ്രവൃത്തികൾ ഊർജിതമായി നടത്തണം. കടകളിലും ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാനിറ്റൈസറുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. നാളെ എല്ലാവരും സ്ഥാപനം തുറന്ന് ശുചിയാക്കുക, ബുധനാഴ്ച മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക. കൃത്യമായ ശാരീരിക അകലം പാലിച്ച് മാത്രമേ ഇതു നടത്താൻ പാടുള്ളൂവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് 29 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 21 പേ‍ർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നവരാണ്. 7 പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. കണ്ണൂരിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

