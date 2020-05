തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് എസി ഒഴിവാക്കി ബാർബർ ഷോപ്, ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്നിവയ്ക്കു നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഹെയർ കട്ടിങ്, ഹെയർ ഡ്രസിങ്, ഷേവിങ് എന്നിവ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഒരു സമയം രണ്ടു പേരിൽ കൂടുതൽ കാത്തുനിൽക്കരുത്. പല ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരേ ടവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഉപയോക്താവ് തന്നെ ടവൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നല്ലത്. ഫോണിൽ അപ്പോയിന്‍മെന്റ് എടുക്കുന്നത് പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കണം.

കടകൾ ഉടൻ തുറന്നു ഉപയോക്താക്കളെ സ്വീകരിക്കരുത്. ആദ്യ ദിനം ശുചീകരണത്തിനായി മാറ്റിവയ്ക്കണം. റസ്റ്ററന്റുകൾക്കു ടേക് എവേ കൗണ്ടറുകൾ രാത്രി 9 മണിവരെ നടത്താം. പത്തു വരെ ഓണ്‍ലൈൻ ഡോർ ഡെലിവറി അനുവദിക്കും.

കേരളത്തിലെ കോവിഡ് കണക്കുകൾ | ഗ്രാഫിക്‌സ്



മാളുകൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ല. ചില ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളിൽ 50 ശതമാനം കടകൾക്ക് ഒരു ദിവസം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം. ആ വ്യവസ്ഥയിലാണ് അനുമതി. ഏതു ദിവസം ഏതു കട തുറക്കണമെന്നു ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിലെ കൂട്ടായ്മ തദ്ദേശ സ്ഥാപനവുമായി ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനിക്കണം.



