‘കോവിഡ് എന്താണ്?, വിശന്നു മരിക്കാനാവില്ല; വീട്ടിലെത്താൻ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കാം’

ഗാസിയാബാദ് ∙ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിർദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽപറത്തി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിൽ‌ തിങ്കളാഴ്ച തടിച്ചുകൂടിയത് ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ. വീടുകളിലേക്കു പോകാനായി അവസരം തേടിയാണു തൊഴിലാളികൾ ഗാസിയാബാദിൽ എത്തിയത്. ബസുകളില്‍ കയറിപ്പറ്റുന്നതിനായി റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ഗാസിയാബാദ് റാംലീല മൈതാനത്ത് ആയിരങ്ങളാണു കാത്തുനിന്നത്.

ബസുകളിൽ ബിഹാറിലേക്കുള്ള സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മറച്ചാണു ഭൂരിഭാഗം തൊഴിലാളികളും എത്തിയത്. അകലം പാലിക്കാതിരുന്നാൽ രോഗം വരില്ലേയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ– എനിക്കു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്നാൽ വിശന്നു മരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കാൻ തയാറാണ്.

തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഗാസിയാബാദില്‍ സർക്കാർ പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകള്‍ തുറന്നത്. ലോക്ഡൗണിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾ സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലെത്താൻ നൂറു കണക്കിനു കിലോമീറ്റർ നടന്നു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ട്രെയിനുകൾ അനുവദിച്ചത്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി ബസുകളിലോ ട്രെയിനുകളിലോ ഇടം നൽകണമെന്നും ഒരു തൊഴിലാളിയെയും നടക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും യുപി സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

