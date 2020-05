ഇളവ് നൽകാനാവില്ല; ഗ്രീൻ സോണിൽ ജനം പുറത്തിറങ്ങണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധന കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവ് നൽകുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ഗ്രീൻ സോണുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുകയെന്നതു വെല്ലുവിളിയാണ്. 50,000 വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പതുക്കെ ഗ്രീൻ സോണുകൾ തുറക്കുകയാണ്– ഉദ്ധവ് വ്യക്തമാക്കി.

ലോക്ഡൗണിൽ കൂടുതല്‍ ഇളവുകൾ നൽകുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകള്‍ക്കു തീരുമാനിക്കാമെന്നു കേന്ദ്രം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നീക്കം. ഗ്രീൻ സോണിലുള്ള ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പോയി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ സോണിലാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങണം. വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ‌ മനുഷ്യശേഷിയുടെ കുറവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദിജിയുടെ ഭാഷയില്‍ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ആത്മ നിർഭർ ആയി മാറുക. നിലവിൽ മറ്റൊരു ലോക്ഡൗൺ ഇളവും അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇപ്പോൾ ലോക്ഡൗൺ ഇളവുകൾ നൽകിയാൽ കൊറോണ വൈറസ് എല്ലായിടത്തും പടരും. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതു സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. ലോക്ഡൗൺ കാരണം കേസുകളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതു നമുക്കു നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 35,000 ൽ അധികം കോവിഡ് കേസുകളുമായി രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണു നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്ര. തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ മാത്രം 20,000ന് മുകളില്‍ രോഗികളുണ്ട്. പുണെ, താനെ, നവി മുംബൈ, ഔറംഗബാദ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും രോഗബാധ ശക്തമാണ്.

മുംബൈയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇളവുകളും അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസും തിങ്കളാഴ്ച പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളിൽ 20 ശതമാനത്തിൽ അധികം പേർ മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അതേസമയം പതിനായിരത്തോളം കോവിഡ് രോഗികളുള്ള ‍ഡൽഹി പൊതുഗതാഗതം ആരംഭിക്കാൻ അനുമതി നല്‍കി. ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളും മാർക്കറ്റുകളും തുറക്കാനും അനുമതിയുണ്ട്.

English Summary: Maharashtra Won't Ease Lockdown, But Green Zones Will See More Activity