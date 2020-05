രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌സാൽമീർ ജില്ലയിലെ പൊഖ്‌റാനിൽ ‘ബുദ്ധൻ ചിരിച്ചിട്ട്’ ഇന്നേക്ക് 46 വർഷം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന്റെ 46-ാം വാർഷികമാണിന്ന്. 1974 മേയ് 18ന് രാവിലെ 8.05നായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ആ വർഷത്തെ ബുദ്ധ പൂർണിമയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയതിനാലാണ് പരീക്ഷണത്തിന് ‘ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു’ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത്.



പൊഖ്‌റാനിൽ നടത്തിയ ആണവ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് (ഫയൽ ചിത്രം)

ഇന്ത്യയെ ആണവശക്തിയായി മാറ്റിയ സമാധാനപരമായ ആണവപരീക്ഷണം കൂടിയായിരുന്നു പൊഖ്‌റാനിലെ പരീക്ഷണം. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിര അംഗമല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ പരീക്ഷണത്തിനുണ്ട്. പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിജയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ (ബാർക്) ഡയറക്ടർ രാജാ രാമണ്ണ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ‘ബുദ്ധൻ ഒടുവിൽ ചിരിച്ചു’.

പരീക്ഷിച്ച ബോംബിന്റെ പ്രഹരശേഷി 8-12 കിലോടൺ ആയിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയും മറ്റു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും കണ്ടെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. 1968ൽ ന്യൂക്ലിയർ നോൺ-പ്രൊലിഫറേഷൻ ഉടമ്പടി (എൻ‌പി‌ടി) അവസാനിപ്പിച്ച് ആറു വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പരീക്ഷണം.

1972 സെപ്റ്റംബർ 7നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭാഭാ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത ആണവ പരീക്ഷണം നടത്താൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയത്. പൊഖ്‌റാനിലെ പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷം 1998ൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. ‘ഓപ്പറേഷൻ ശക്തി’ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ആ പരീക്ഷണവും പൊഖ്‌റാനിൽ വച്ചാണ് നടത്തിയത്.

English Summary: Smiling Buddha: All you need to know about Pokhran test that made India a nuclear power