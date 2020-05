മലയാളികൾക്കു ട്രെയിന്‍; ഗുജറാത്തിന്റെ നിർദേശത്തോട് പ്രതികരിക്കാതെ കേരളം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ കോവിഡ് അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഗുജറാത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ മലയാളികള്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയില്‍. സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണുള്ള അഹമ്മദാബാദില്‍ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ക്ക് പോലും ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. താല്‍ക്കാലിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വന്നവരും വിദ്യാര്‍ഥികളുമായ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് ഗുജറാത്തിലെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത്.

അഹമ്മദാബാദ്, സൂറത്ത്, വഡോദര മേഖലകളില്‍ കോവിഡ് പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നു. അഹമ്മദാബാദില്‍‌ പച്ചക്കറി– പലവ്യഞ്ജന കടകളടക്കം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. പാല്‍വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറുകള്‍ക്കും മാത്രമാണ് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി. പട്ടിണിയുടെ വക്കിലാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മലയാളികളെന്നു അഹമ്മദാബാദിൽ കുടുങ്ങിയ ജോയികുട്ടി സെലസ്റ്റീൻ മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ജോലിക്കായി എത്തിയവരുണ്ട്. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തിയവരുണ്ട്. ഭാര്യയും മക്കളും കുട്ടികളുമെല്ലാമുള്ള ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിവരുന്നത് തടയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല– ജോയികുട്ടി പറഞ്ഞു.

പ്രത്യേക ട്രെയിൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം കേരളം നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അഹമ്മദാബാദ് റെഡ് സോണിലായ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളം പിന്നാക്കം പോയി. നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിനു വേണ്ടി കാത്തുനിന്ന മലയാളികൾ ഇതോടെ വെട്ടിലായി. ഗുജറാത്തിൽ നിന്നു നാട്ടിലെത്താൻ നോർക്കയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കായി പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മേയ് 14ന് ഗുജറാത്തിനയച്ച കത്തിന് അന്നു തന്നെ അഹമ്മദാബാദ് ജില്ലാ കലക്ടർ അനുകൂല മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന കത്തിന് ഇതുവരെ മറുപടി കിട്ടിയില്ല.

ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ല; പ്രതിഷേധം

മുസഫര്‍പുര്‍ ജില്ലയിലെ മോത്തിപ്പുര്‍ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. മോത്തിപ്പുരില്‍ മലയാളികള്‍ നടത്തുന്ന സ്‌കൂളിന് മുന്നിലായിരുന്നു ഉപരോധ സമരം. മലയാളി അധ്യാപകരും അവരുടെ കുട്ടികളടക്കമുള്ള കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് സ്‌കൂളില്‍ തന്നെയാണ്‌. 200ലധികം വരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിട്ടിറങ്ങിയാണു റോഡ് ഉപരോധിച്ചത്.

മോത്തിപ്പൂര്‍ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ തൊഴിലാളികളാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഇവരെ പാർപ്പിച്ച നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. നൂറിലധികം പേര്‍ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിയാണ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചത്. രാവിലെ ഏഴരയോടെ ആരംഭിച്ച ഉപരോധം ഉന്നത പോലീസ് അധികാരികളെത്തി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് 11 മണിയോടെ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

