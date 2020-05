തിരുവനന്തപുരം∙ ഇനിയുള്ള എസ്എസ്എല്‍സി, പ്ലസ് ടു, വിഎച്ച്എഎസ്്‌സി പരീക്ഷകള്‍ മേയ് 26 മുതല്‍ 30 വരെ നടക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ തയാറായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരീക്ഷകള്‍ ജൂണിലേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്നു നേരത്തേ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തിയാണു മുഖ്യമന്ത്രി തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തു തുറക്കരുതെന്ന കേന്ദ്രവിജ്ഞാപനം അവഗണിച്ചാണ് എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകൾക്കും ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകിയെങ്കിലും പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടതിനാൽ സ്കൂളുകൾക്കു ശനിയാഴ്ച അവധി നൽകിയിട്ടില്ല.

ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കേ നാലു ലക്ഷം മുതൽ 12 ലക്ഷം വരെ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളുമാണു പരീക്ഷാ ദിനങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരിക. എംജി സർവകലാശാല 26ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര പരീക്ഷകൾ ജൂണിലേക്ക് മാറ്റി. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

English Summary: Kerala SSLC, plus one and plus two exams to be conducted in May