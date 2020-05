21 വർഷത്തിനു ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ; ഉഗ്രരൂപിയായി ഉംപുൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ 21 വർഷത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആദ്യ സൂപ്പർ സൈക്ലോണായ ഉംപുൻ ഉഗ്രരൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ഉംപുൻ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു മണിക്കൂറിൽ 265 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. മേയ്‌ 20ന് ഉംപുൻ കരയിൽ പ്രവേശിക്കും. അന്നു വൈകിട്ട് സുന്ദർബന്നിന് അടുത്ത് ബംഗാളിലെ ഡിഖയ്ക്കും ബംഗ്ലദേശിലെ ഹട്ടിയ ദ്വീപിനും ഇടയിൽ മണിക്കൂറിൽ 185 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വരെ വേഗത്തിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാനാണു സാധ്യത. ഒഡിഷ, ബംഗാൾ തീരത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മഴയും കാറ്റും തുടരും.

12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ കൂടി. ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറിൽ 240 കിലോമീറ്ററാണ് വേഗം. ചെറിയ സമയത്തിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തിയാർജിച്ചത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇത്രവേഗം സൂപ്പർ സൈക്ലോണായി മാറുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ആദ്യമാണെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകളിൽ ഒന്നായി മാറുകയാണ് ഉംപുൻ. 1999 രൂപപ്പെട്ട ‘ഒഡിഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോണിന്’ ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ആദ്യ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ആണ് ഉംപുൻ.

ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 265 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒഡിഷ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ (1999) പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 260 കിലോമീറ്ററായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര മാനദണ്ഡപ്രകാരം ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാറുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 74–95 മൈൽ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തുള്ള മർദം 980 മില്ലീബാറായിരിക്കും. ഇതിനെ കാറ്റഗറി ഒന്നിൽപെടുത്തും. മണിക്കൂറിൽ 96–110 വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ്റുകളുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് 964 മില്ലീബാർ വരെ മർദമുണ്ടാകും. ഇതിനെ കാറ്റഗറി രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

മണിക്കൂറിൽ 111–130 മൈൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളാണ് കാറ്റഗറി മൂന്നിൽപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് 964 മില്ലീബാർവരെ മർദമുണ്ടാകും. മണിക്കൂറിൽ 131–155 മൈൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറ്റുകളെ കാറ്റഗറി നാലിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് 944 മില്ലീബാർവരെ മർദമുണ്ടാകും. മർദം കുറയുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗവും ശക്തിയും കൂടും. 2019 ലെ ‘ക്യാർ’ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ, 2007 ലെ ‘ഗോനു’ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ എന്നിവയാണ് അറബിക്കടലിൽ അടുത്ത് ഉണ്ടായ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ.

English Summary: Umpun is the most powerful cyclone in 21 years