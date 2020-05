‌പ്രിയങ്കയുടെ അഭ്യർഥന യോഗി കേട്ടു; 1000 ബസ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി 1000 ബസുകൾ ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ അഭ്യർഥന അംഗീകരിച്ച് യുപി സർക്കാർ. ബസുകളുടെ വിവരങ്ങളും നമ്പരുകളും ഡ്രൈവർമാരുടെ പേരുവിവരവും ചോദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ഓഫിസ് പ്രിയങ്കയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് കത്തയച്ചു.

മേയ് 16നാണ് ഇക്കാര്യം പ്രിയങ്ക, യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഔറൈയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 24 തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുകയും 36 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക ഇങ്ങനെയൊരു അഭ്യർഥന മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

‘ഇതു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല. ഞങ്ങളുടെ ബസുകൾ അതിർത്തിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവുമില്ലാതെ കാൽനടയായി സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്കു പോകുന്നത്. അവരെ സഹായിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബസുകൾക്ക് അനുമതി നൽകണം’ – വിഡിയോയിൽ പ്രിയങ്ക അഭ്യർഥിച്ചു. പിന്നാലെ ബസുകൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രവും പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: UP Accepts Priyanka Gandhi's Request For Congress To Run 1,000 Migrant Buses