‘യുഎസിൽ കിട്ടാക്കടം പെരുകും, ബാങ്കുകൾ തകരും’; ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും ദോഷം

ലോക്ഡൗണിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിനൊപ്പം 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ വിപണി കാത്തിരുന്ന സാമ്പത്തിക ഉത്തേജക പാക്കേജും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആഴ്ചയാണു കടന്നു പോയത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച രണ്ട് ശതമാനം വീഴുമെന്നു കരുതിയിരുന്ന വിപണിക്ക് മൂന്നു ശതമാനം മുന്നേറ്റം നൽകി. ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വിപണിയിൽ ചലനമുണ്ടാക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച വിപണിയെ ചലിപ്പിച്ചേക്കും.



തുടർ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വിപണിയിൽ വിദേശ നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങളടക്കമുള്ള നിക്ഷേപകരെ വിപണിയിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരനും ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്കും സഹായമെത്തുന്നത് സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നതും വിപണിക്കനുകൂലമാണ്.

വ്യാവസായിക പുനഃസംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച ധനമന്ത്രി അടിസ്ഥാന വികസനം, ഭവന നിർമാണം, ഫാർമ, വാഹന മേഖലകൾക്കുതകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രതീക്ഷകൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ബഡ്ഡിങ് പോർട്ഫോളിയൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് അഭിലാഷ് പുറവൻതുരുത്തിൽ.



കൂടുതൽ വ്യാപാര വ്യവസായശാലകൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നതും കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ രാഷ്ട്രം ശീലിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും വിപണിക്കനുകൂലമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി നിരക്ക് വളർച്ചാ ശോഷണം നേരിടുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കൊപ്പം എണ്ണ വില ഉയരുന്നതും കോവിഡ് -19 ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നതും ആശങ്ക പടർത്തുന്നതിനിടയിലും മോർഗൻ സ്‌റ്റാൻലി ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ് വിപണികൾക്കും മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് സാധ്യതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതീക്ഷയാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട മൺസൂൺ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതും അനുകൂല ഘടകമാണ്.



യുഎസ് ഡയറി



യുഎസിലെ ഭാഗിക ലോക്ഡൗൺ എടുത്തു കളയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നേറിയ അമേരിക്കൻ വിപണി ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം ജോബ് ഡേറ്റ പോലും കണക്കിലെടുത്തില്ല. എന്നാൽ കോവിഡ് -19 നിയന്ത്രണവിധേയമാകാതെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുവരുത്തുന്നതിനെതിരെ യുഎസ് ഹെൽത്ത് ഒഫിഷ്യലുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോ.അന്തോണി ഫോസി നിലപാടെടുത്തതും അതിനെതിരെ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം നിലപാടെടുത്തതും അമേരിക്കൻ വിപണിയുടെ മുന്നേറ്റം തടസപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും ദോഷകരമായി.



ലോക്ഡൗൺ തുടരുന്നത് അമേരിക്കയിൽ കിട്ടാക്കടം പെരുകുന്നതിനും ബാങ്കുകളുടെ തന്നെ തകർച്ചക്കും കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള ഫെഡറൽ റിസർവ് നിരീക്ഷണവും ആശങ്ക പടർത്തുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഗവണ്മെന്റ് ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവലും ഫെഡറൽ ഇടപെടലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ട്രംപും പറയുന്നത് യുഎസ് വിപണിയെ ആശയകുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കും ദോഷകരമാണ്. ഡൗ ജോൺസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ 2.31% നഷ്ടം നേരിട്ടപ്പോൾ സെൻസെക്സ് 3.42% നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. നിഫ്റ്റി 9100 പോയിന്റിനു മുകളിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് വിപണിക്കനുകൂലമാണ്.



ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വിപണിയും



∙ ഇന്ത്യയെ പുത്തൻ വ്യാവസായിക സങ്കേതമാക്കുന്നത്തിനുതകുന്ന പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നത് വിപണിക്കനുകൂലമാണ്.



∙ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള കടമ്പകൾ കുറയ്ക്കുകയും വ്യവസായത്തിനായി മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്ന 5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തിന്റെയും 3376 ഇൻഡസ്ട്രയിൽ എസ്റ്റേറ്റുകളുടെയും ഗുണപരമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വിപണിക്ക് അനുകൂലമാണ്.

∙ കൽക്കരിപാടങ്ങളിൽ വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഖനനാനുമതി നൽകുന്നത് മേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാണ്. പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഈ മേഖലയിലേയ്ക്ക് കടന്നുവരാൻ ഇത് അവസരം ഒരുക്കുന്നു .ഖനികളുടെ അവകാശം വിൽക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് മൈനിങ് കമ്പനികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്.

∙ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി 49%ത്തിൽനിന്നു 74% ആക്കി ഉയർത്തിയത് പ്രതിരോധ കമ്പനികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്.

രാജ്യത്തിന്റെ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികൾ കോർപറേറ്റ്‍വൽക്കരിക്കുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണമല്ലായെന്ന് ധനമന്ത്രി ഊന്നി പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

∙ പുതിയ എയർ സ്പേസ് മാനേജ്‌മന്റ് നിലവിൽ വരുന്നത് വ്യോമയാന കമ്പനികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്. 1000 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ഒരു വർഷം വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്കുണ്ടാകും. ആറു പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് സർക്കാരിന് വരുമാന വർധനവുണ്ടാക്കും. ജിഎംആർ, അദാനി, എൽ&ടി മുതലായ കമ്പനികൾക്ക് സാധ്യതയാണ്.



∙ ഇന്ത്യയെ വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടാറ്റ പവറിന് വലിയ സാധ്യതയാണ് തുറക്കുന്നത്.



∙ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യവത്കരിക്കുന്നത് അദാനി പവർ, ടാറ്റ പവർ, ആർഇസി മുതലായ കമ്പനികൾക്ക് ഗുണകരമാണ്.

∙ ഐഎസ്ആർഒയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും അവസരമൊരുക്കും.



ഓഹരികളും സെക്ടറുകളും



∙ ചൈന വിടുന്ന വൻബിസിനസുകൾക്ക് 10 വർഷത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതി തയ്യാറാകുന്നത് വളരെ ഗുണപരമാകും. 500 ദശലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപമുള്ള, മൂന്നു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കായിരിക്കും ഗുണം ലഭിക്കുക. ഭേലിനും, ഇഇഎല്ലിനും കൂടുതൽ കൂട്ടുസംരഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.



∙ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി കാപിറ്റൽ ഇൻറ്റർനാഷണലിന്റെ സൂചികയിൽ (എംഎസ്‍സിഐ സൂചിക) നിന്നു ടാറ്റാ പവർ, എം&എം ഫിനാൻസ്, അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ്, ശ്രീറാം ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ടോറന്റ് ഫാർമ, ഐജിഎൽ, ബയോകോൺ, ടാറ്റാ കൺസ്യൂമർ, ജൂബിലന്റെ ഫുഡ്, എന്നിവ സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഓഹരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.



∙ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, ടിസിഎസ് എന്നീ ഓഹരികളെ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ഇരു ഓഹരികൾക്കും ഗുണകരമാണ്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

∙ ജെ കുമാർ ഇൻഫ്രായ്ക്ക് 559 കോടിരൂപയുടെ കരാർ ലഭിച്ചത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്. ഓഹരി വളരെ ആകർഷകമായ നിരക്കിലാണ്. ഇൻഫ്രാ ഓഹരികളെല്ലാം നിക്ഷേപത്തിന് പരിഗണിക്കാം. എൽ&ടി, സദ്ഭാവ് എഞ്ചിനീറിങ്, ദിലിപ് ബിൽഡ്‌ കോൺ, അശോക ബിൽഡ്‌കോൺ എന്നിവയുടെയും നിരക്കുകൾ വളരെ ആകർഷകമാണ്. പുതിയ കരാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സെക്ടറിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കിയേക്കും.

∙ പിഎൻസി ഇൻഫ്രാടെക് യുപിയിൽ 1412 കോടിരൂപയുടെ ഹൈവേ ഓർഡർ സ്വന്തമാക്കിയത് ഓഹരിക്ക് മെച്ചമാണ്.



∙ വാഹന വിൽപനശാലകളടക്കമുള്ള സ്ഥപനങ്ങൾക്കൊപ്പം വലിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഫാക്ടറികളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് വിപണിക്ക് ആശ്വാസമാണ്. മാരുതിയും ഹീറോയും ബജാജുമടക്കമുള്ള വാഹന നിർമാതാക്കൾ വിൽപന തുടങ്ങി. സിമന്റ്, വാഹന, വസ്ത്ര, ടയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ മേഖലകൾ പൂർണതോതിൽ നിർമാണപ്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചത് വിപണി ആശ്വാസത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

∙ സൗദിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടും റിലയൻസിന്റെ ജിയോ പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ നിക്ഷേപം പരിഗണിക്കുന്നത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്. ഓഹരി ആകർഷകമായ നിരക്കിലാണ്.∙ കാഡില ഹെൽത്ത്കെയർ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിനുള്ള മരുന്നുകൾ 70% വിലക്കുറവിൽ വിപണിയിലിറക്കുന്നത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്.

∙ ആൽക്കഹോൾ ഓഹരികൾക്ക് നല്ല കാലമാണ് വരുന്നത്. ഹോം ഡെലിവറി അടക്കമുള്ള ഓപ്ഷനുകൾക്ക് പിന്തുണയുമായി പരമോന്നത കോടതി തന്നെ രംഗത്തുള്ളത് മേഖലയ്ക്കാകെ ഗുണകരമാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്പിരിറ്റ്സ്, ഗ്ലോബസ്, ജിഎം ബ്രൂവറീസ് മുതലായവ പരിഗണിക്കാം.



∙ ഔറോബിന്ദോ ഫാർമക്ക് ജെപി മോർഗൻ 730 രൂപലക്‌ഷ്യം കാണുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനിക്ക് സെബി 22 കോടി രൂപ പിഴയിട്ടത് തിരിച്ചടിയാണ്.



∙ ഭാരത് ഡൈനാമിക്സിന്റെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 87.75%ൽ 15% ഓഹരി വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്. പുതിയ സർക്കാർ നയങ്ങൾ ഓഹരിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന് ഓഹരി അടുത്ത ഇറക്കത്തിൽ പരിഗണിക്കാം.

∙ ടാറ്റ പവറിന് അടുത്ത 4 വർഷത്തേക്ക് എയർ ഫോഴ്‌സിന്റെ 37 എയർഫീൽഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി 1200 കോടിയുടെ കരാർ ലഭ്യമായത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്.



∙ വേദാന്ത വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നു. ഓഹരി കൈവശമുള്ളവർ ജിൻഡാൽ സ്റ്റീൽ, ഹിൻഡാൽകോ എന്നിവ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

∙ അടുത്തമാസം ആദ്യം തന്നെ വിമാനയാത്രകൾ അനുവദിച്ചേക്കാവുന്നത് വ്യോമയാന ഓഹരികൾക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഓഹരികൾ ആകർഷകമായ നിരക്കിലാണ്.



∙ കൊട്ടക് മഹിന്ദ്ര ബാങ്ക് 65 ദശലക്ഷം പുതിയ ഓഹരികൾ ഇറക്കുന്നത് ബാങ്കിന് മുന്നേറ്റം നൽകും. ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയും മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയും ബാങ്കിന് ഓഹരിവിൽപനയിൽ പിന്തുണ നൽകുന്നത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്. ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലെ നേതൃത്വം ഇനി കൊടക് ബാങ്കിനായിരിക്കു മെന്നും നിരൂപകർ കരുതുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

∙ സിമന്റ് ഓഹരികളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രകടമായ വാങ്ങലുകൾ നടന്നു. എസിസി, ശ്രീ സിമന്റ് മുതലായ ഓഹരികൾ മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടതും സെക്ടറിന് ഗുണകരമാണ്. അൾട്രാ ടെക്, അംബുജ സിമെന്റ്, ഡാൽമിയ, രാംകോ, ജെകെ സിമെൻറ്, മുതലായ ഓഹരികളും ആകർഷകമാണ്.



∙ എൻബിഎഫ്സികൾക്കും മൈക്രോഫിനാൻസ് കമ്പനികൾക്കും പുതുതായതൊന്നും ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത് സെക്ടറിന് തിരിച്ചടിയാണ്. വരും പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മൈക്രോഫിനാൻസ്, ഹൗസിങ്, ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുകൂല പദ്ധതികൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വർണവായ്പ ഓഹരികൾ ആകർഷകമാണ്. മുത്തൂറ്റ്, മണപ്പുറം എന്നിവ ആകർഷകമായ നിരക്കിലാണ്.

∙ ഫാർമ സെക്ടറിൽ സൺഫാർമ, ഗ്ലെൻമാർക്, സിപ്ല, ടോറൻറ് ഫാർമ, ഫൈസർ, അജന്ത ഫാർമ, ബയോകോൺ മുതലായവ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഓഹരികളാണ്.



∙ ഐആർസിഒഎൻ, റഷ്യൻ റെയിൽവേ കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപണികളിലെ സാധ്യതകൾ തേടുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഗുണകരമാണ്.

∙ ആർഇസി 400 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കടപ്പത്രം ഇറക്കുന്നത് ഓഹരിക്ക് ഗുണകരമാണ്. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും കമ്പനിക്ക് ഗുണകരമാണ്.

∙ വളം, കീടനാശിനി, വിത്ത് ഉത്പാദക കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന 30000 കോടിയുടെ എമർജൻസി ഫണ്ടിങ് ഗുണപ്പെടും.

ഇമെയിൽ: buddingportfolios@gmail.com

English Summary: US economy may not fully recover until the end of 2021 says Federal Reserve Chairman Jerome Powell