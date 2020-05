‘ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുക’

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ മഹാമാരിയില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ പഠിച്ച പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയ ജീവിതരീതി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം.വെങ്കയ്യ നായിഡു. വൈറസിനോടൊപ്പം സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് 12 ഇന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു വച്ചു. പ്രതീക്ഷിച്ചതില്‍നിന്നും വിഭിന്നമായി വൈറസ് ദീര്‍ഘകാലം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന സൂചനകള്‍ക്കിടയില്‍ പുതിയ ജീവിത സമീപനവും മനുഷ്യത്വവും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ഇളവുവരുത്തി നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ തന്റെ ആശയങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ദീര്‍ഘമായ ലേഖനം പങ്കുവച്ചത്.

പ്രധാന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

∙ പ്രകൃതിയോടും സഹജീവികളോടും സഹവര്‍ത്തിത്വത്തില്‍ കഴിയുക

∙ ജീവിതഭദ്രതയും സുരക്ഷിതത്വവും പരസ്പര ബന്ധിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക

∙ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും യാത്രയും വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് ഇടയാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കുക

∙ സാഹചര്യത്തോട് ആവേശത്തോടെ ഉടനടി പ്രതികരിക്കാതെ ശാസ്ത്രത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച് ഈ മഹാമാരിക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുക

∙ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍, ഉദാ: മാസ്‌ക് ധരിക്കല്‍, ശാരീരിക അകലം പാലിക്കല്‍, ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കല്‍ എന്നിവ തുടര്‍ന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക

∙ വൈറസ് വാഹകരെന്ന പേരില്‍ സഹജീവികളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും മുന്‍ധാരണയും ഒഴിവാക്കുക

∙ നിസഹായത എന്ന വികാരത്തെ മാറ്റിവച്ച് പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ പോരാടുക

കൊറോണ രോഗത്തെ ദുരന്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനു പകരം വൈറസിനെപ്പറ്റി ആധികാരികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് എല്ലാ വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നും വെങ്കയ്യനായിഡു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Vice President Venkaiah Naidu calls for new ways of living with learning from corona lessons