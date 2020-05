‘സമൂഹവ്യാപനമില്ല, പരിശോധനാഫലം തെളിവ്; ധാരണപിശക് മൂലം ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകരുത്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ കോവി‍ഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപനമില്ലെന്നും പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ അതിനു തെളിവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇന്ന് പോസിറ്റീവായ എല്ലാവരും പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ്. റാൻഡം ടെസ്റ്റും സെന്റിനൽ സർവൈലൻസ് ഫലങ്ങളും സമൂഹവ്യാപനം ഇല്ലെന്നതിനു തെളിവാണ്. എന്നാൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പോസിറ്റീവ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടം സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള വ്യാപനമാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണ്. അതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള രോഗവ്യാപനമാണ്. കുട്ടികൾ, പ്രായമായവർ, മറ്റു അസുഖങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവരെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ്.



അകലം പാലിക്കുക, ആവർത്തിച്ചു കൈ വൃത്തിയാക്കുക എന്നിവ നടപ്പാക്കുന്നതിലും ക്വാറന്റീൻ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിലും കേരളം മുന്നിലാണ്. 74,426 പേർ കര, വ്യോമ, നാവിക മാർഗങ്ങളിൽ കോവിഡ് പാസുമായി എത്തി. ഇതിൽ 44,712 പേർ റെഡ് സോൺ ജില്ലയിൽനിന്നാണ് വന്നത്. 63,239 പേർ റോഡ് വഴി എത്തി. വിമാന മാർഗം എത്തിയ 53 പേർക്കും കപ്പൽവഴി എത്തിയ 6 പേർക്കും റോഡ് വഴിയെത്തിയ 46 പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തുട‍ർച്ചയായി എത്തുമ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തമാക്കണം.



ധാരണപിശക് മൂലമുള്ള ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവ‍ർക്കും സുരക്ഷയുണ്ടാവണം. അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലർ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിൽ സഹതാപം മാത്രമേയുള്ളൂ. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യമാകെ ലഘൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സാഹചര്യം നേരിടുമ്പോൾ അതും കൂടി മനസിൽ വേണം. നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സൗകര്യം ഏ‍ർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം എത്തേണ്ടവരെ കൃത്യമായി വേ‍ർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ര അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത പലരും ഈ ക്രമീകരണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.



ഔദ്യോഗിക സംവിധാനവുമായി സഹകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണം. അനാവശ്യമായ തിക്കുംതിരക്കും അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്ന എല്ലാവരുടെയും വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം. വാഹനങ്ങളിൽ ആളുകളെ കുത്തിനിറച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ല. ചലനാത്മകത നല്ലതാണ്. കാര്യങ്ങൾ അയഞ്ഞുപോകാൻ പാടില്ല. തുറന്ന മനസോടെ, അർപ്പണ ബോധത്തോടെ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം. ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും ആശുപത്രികളിലും മാസ്കുകളും മറ്റും ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമാക്കും. മരുന്നുക്ഷാമം പരിഹരിക്കും– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



