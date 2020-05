ലക്‌നൗ/പട്‌ന ∙ വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ച ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശികളായ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ, ടാര്‍പോളിനില്‍ പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കയറ്റിയ തുറന്ന ട്രക്കില്‍ത്തന്നെ പരുക്കേറ്റവരെയും നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന്‍. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും അന്തസ്സ് നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണിതെന്ന് സോറന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ലക്‌നൗവില്‍നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഔരായിയയില്‍ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വാഹനാപകടത്തില്‍ പരുക്കേറ്റവരെ കയറ്റിയ ട്രക്കില്‍ തന്നെയാണ് ടാര്‍പോളിനില്‍ പൊതിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഉരുകിത്തുടങ്ങിയ ഐസ് പാളികള്‍ക്കു മുകളില്‍ ‌വച്ച് കയറ്റിവിട്ടത്.

ഇതിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായതോടെയാണ് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത്തരം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടികള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് സോറന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യുപി സര്‍ക്കാര്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് അതിര്‍ത്തി വരെയെങ്കിലും കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില്‍ എത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് ഞങ്ങള്‍ അത് അവരുടെ ബൊക്കാറോയിലുള്ള വീടുകളില്‍ എത്തിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും സോറന്‍ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 3.30-നായിരുന്നു ഔരായിയയില്‍ അപകടമുണ്ടായത്. 26 അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു. 30 പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. പഞ്ചാബില്‍നിന്നും രാജസ്ഥാനില്‍നിന്നും വന്ന വാഹനങ്ങളാണു ദേശീയപാതയില്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

മരിച്ചവരില്‍ 11 പേര്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍നിന്നുള്ളവരും മറ്റുള്ളവര്‍ ബംഗാള്‍ സ്വദേശികളുമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അധികൃതര്‍ ഒരു തുറന്ന ട്രക്കില്‍ മൃതശരീരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പരുക്കേറ്റവരെയും കയറ്റി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഹേമന്ത് സോറന്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതോടെ പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ ട്രക്കുകള്‍ തടഞ്ഞ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ ആംബുലന്‍സിലേക്കു മാറ്റി. യാത്രയ്ക്കിടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ അഴുകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പരുക്കേറ്റവരെ ഇത്രയും അസഹനീയമായ സാഹചര്യത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവര്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഔരായിയ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അറിയിച്ചു.

അപകടത്തില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചതിനെ ചൊല്ലി ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ കടുത്ത വാക്‌പോരാണ് നടക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് അനധികൃതമായി ട്രക്കുകള്‍ സഞ്ചരിച്ചതാണ് അപകടത്തിനു കാരണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനാണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. യോഗി രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം.

ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നു സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നത്. കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ വലിയ തുക കൊടുത്താണു പലരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ പലായനത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണും അപകടങ്ങളിലും നിരവധി പേർ മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. കാല്‍നടയായോ സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങളില്‍ അല്ലാതെയോ എത്തുന്ന അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ക്കു സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം യുപി സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: UP Sends Dead Bodies With Migrants In Open trucks, Jharkhand Furious