കോവിഡ്: 8 ദിവസമായി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്താതെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ആശങ്കകള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാനും മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും മോദി സർക്കാർ തയാറാകുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ശക്തമാകുന്നു. ദിനംപ്രതി നടന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനമായി നടന്നത് എട്ടുദിവസം മുൻപാണ്. ദിനംപ്രതി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിവന്ന വാർത്താസമ്മേളനം പിന്നീട് ആഴ്ചയിൽ നാലായി ചുരുക്കിയിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി മുടങ്ങിയത്.



ജനത്തിന്റെ ഭയം ലഘുകരിക്കുക ഏതു ഭരണകൂടവും അടിസ്ഥാനപരമായി നിർവഹിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും ജനത്തിന്റെ ആശങ്കയകറ്റാൻ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സമയോചിതമായി നൽകുക മാത്രമാണ് പോംവഴിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതിയിലെ മുൻ അംഗവും നിലവിൽ ബ്രൂക്കിങ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സീനിയർ ഫെലോയുമായ ഷമീകാ രവി പറഞ്ഞു.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് ജനത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയുയരുന്നതെന്ന് ജനം അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ (എഎച്ച്പിഐ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ഗിരിധർ ഗ്യാനിയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം വർഷങ്ങളോളം തുടർന്നേക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ജനത്തിനു വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത്.– ഗ്യാനി പറഞ്ഞു.



മഹാമാരിക്കിടയിലും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളും ഏജൻസികളും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മൂടിവയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതായും വിഷയത്തിൽ സുതാര്യത വേണമെന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ ഡ്രഗ്‌സ് ആക്‌ഷൻ നെറ്റ്‌വർക്ക്‌ കോ-കൺവീനർ മാലിനി ഐസോള പ്രതികരിച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായ അറിവുകളും പാതിവെന്ത വിവരങ്ങളും പ്രചരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ റാപ്പിഡ് ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവാദം ഉയർന്നതിൽ പിന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിൽ ഐസിഎംആർ പ്രതിനിധി പങ്കെടുക്കാറില്ല. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ തുടർച്ചയായി നടത്തിവന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിനും വിരാമമായതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെയായി.



രാജ്യത്ത് എത്ര കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ട്, എത്ര പേർ‌ മരിച്ചു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ അറിയുന്നത് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നാം എവിടെയാണെന്നു അറിയാൻ സാധിക്കും. വാക്സിൻ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ രോഗികളുടെയും മരണപ്പെടുന്നുവരുടെയും എണ്ണം കൃത്യമായി നൽകുകയെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നു പ്രശസ്ത എപ്പിഡെമോളജിസ്റ്റ് ഡോ. രമണൻ ലക്ഷ്മിനാരായൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



അതേസമയം, വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദിവസവും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. ഹർഷവർധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും മുടക്കമില്ലാതെ ഇതിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ടെന്നുമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങളുടെ പ്രതികരണം.

English Summary: No health ministry briefings in 8 days, experts on why it is critically important in a pandemic