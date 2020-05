ബസുകൾ ലക്നൗവില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് യുപി സർക്കാർ; സമയം പാഴാക്കാനില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക

ലക്നൗ∙ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി കോൺഗ്രസ്‌ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗജന്യ ബസിന്റെ പേരിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാഷ്ട്രീയപ്പോര്. റജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾക്കായി ബസുകൾ ലക്നൗവിൽ എത്തിക്കണമെന്ന യുപി സർക്കാരിന്റെ നിർദേശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തുവന്നു. സർക്കാരിന്റെ നടപടികൾ മനുഷ്യത്വരഹിതവും സമയം പാഴാക്കലുമാണെന്ന് അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവനീഷ് കുമാർ അവാസ്തിക്കയച്ച കത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.



നോയിഡ, ഗാസിയാബാദ് അതിർത്തിയിലുള്ള ബസുകൾ റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾക്ക് മാത്രം ലക്നൗവിൽ എത്തിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല. പാവപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സഹായിക്കാൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. പലായനം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയ 1,000 ബസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ്‌ യുപി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിരുന്നു.

ഇന്നലെയാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി 1,000 ബസുകൾ ഓടിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ അഭ്യർഥന യുപി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചത്. ഔറൈയിലുണ്ടായ അകടത്തിൽ 24 തൊഴിലാളികൾ മരിക്കുകയും 36 പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മേയ് 16ന് പ്രിയങ്ക പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ സന്ദേശത്തിലാണ് അഭ്യർഥന മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

